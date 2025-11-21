Finto tecnico e finto agente in azione, due truffe vanno a segno in poche ore

Finto tecnico e finto agente, due truffe in poche ore. Vittime due piacentini di circa 70 anni sono stati ingannati, con ogni probabilità, dalla stessa banda.

Il primo raggiro è avvenuto in zona Farnesiana, il secondo alla Galleana. Le descrizioni fornite dalle vittime fanno pensare agli stessi autori, sebbene i malviventi abbiano adottato qualche variazione nel modus operandi tra un colpo e l’altro.

La polizia ha avviato le indagini; in entrambi i casi i truffatori si sono comunque accontentati di sottrarre qualche migliaio di euro.

