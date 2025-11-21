Tentano il furto al chiosco nel parco della Galleana, ladri in fuga a mani vuote

Tentano il colpo al chiosco del parco Galleana di Piacenza. Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21, le guardie giurate sono intervenute dopo aver rilevato movimenti anomali all’interno dell’area verde.

Secondo quanto ricostruito, poco dopo la mezzanotte quattro individui incappucciati avrebbero forzato la saracinesca del bar. L’arrivo immediato delle pattuglie e delle forze dell’ordine ha però interrotto l’azione, mettendo in fuga i malviventi. Una volta aperto il cancello del parco, il chiosco è stato circondato per bloccare ogni via di fuga, ma della banda non è stata trovata traccia.

I ladri erano riusciti ad alzare la serranda del bancone principale con un grimaldello, mantenendola aperta con una cassetta della frutta. Sul posto sono state trovate anche alcune casse elettroniche manomesse, probabilmente pronte per essere portate via e svuotate successivamente. I proprietari, avvisati in tempo reale, presenteranno denuncia dopo il sopralluogo.

A quanto risulta, non sarebbe stato rubato nulla, ma l’entità dei danni sarà definita con precisione nelle prossime ore.

