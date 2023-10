Ecosistema Urbano 2023, Piacenza alla 46esima posizione. Laura Chiappa: “Città che non risolve le emergenze di sempre” – AUDIO

Ecosistema Urbano 2023, Piacenza scende alla 46esima posizione. Laura Chiappa di Legambiente: “Una città che non risolve le emergenze di sempre”. Il Presidente del Circolo Piacentino ha commentato la classifica di Legambiente e Ambiente Italia sullo stato di salute dei capoluoghi di provincia italiana. Sulle 105 città esaminate svettano Trento, Mantova e Pordenone, mentre Piacenza perde due posizioni rispetto alla precedente indagine. In generale ci sono miglioramenti nel campo dei rifiuti, ma non nel nostro territorio visto che Piacenza risulta ultima in tema di rifiuti prodotti (produzione pro capite).

La classifica mostra la fotografia di una città che, dopo l’emergenza pandemica, ritorna a quelle che sono le sue vecchie emergenze. In particolare il traffico automobilistico, la qualità dell’aria, la produzione di rifiuti, il consumo di acqua e di suolo. Facciamo sempre passi da gambero, restando a metà classifica, senza risolvere i temi di sempre.

Cosa suggerisce l’indagine?

Rapporti come questi devono dare un’indicazione all’Amministrazione Comunale proprio per riflettere su come sta cambiando la città, come si è sviluppata negli anni e quali sono le criticità da affrontare.

Su cosa si può intervenire subito?

Si, ad esempio sulla qualità dell’aria, mettendo mano radicalmente al piano della mobilità sostenibile, cominciando ad affrontare il tema del traffico. In particolare deve essere intercettato con i primi parcheggi scambiatori all’esterno della città. Inoltre bisogna regolare anche il traffico che viene dall’area logistica. Ci sono migliaia di mezzi pesanti che percorrono questi tratti venendo dall’autostrada. Occorre collegare il polo logistico alla ferrovia. Poi servirebbero più aree pedonali, permettendo una mobilità ai cittadini che sia sostenibile. Anche sui rifiuti dove siamo maglia nera, serve aumentare la raccolta differenziata e porta a porta. Poi bisogna prendere accordi ad esempio con i grandi produttori di rifiuti come gli ospedali e le mense. Il tema è complesso ma va affrontato con forza, come quello della cementificazione. Il consumo di suolo va azzerato, perché Piacenza ha abbondantemente dato.

