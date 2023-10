Volley, Serie B1 – Genova non fa sconti alla VAP: 3-0 per la Rimont Progetti

Nonostante le assenze molto importanti di Alessandra Iacona, di Samanta Terrana e di Francesca Ruggeri infortunate, le ragazze di Vivi Energia VAP riescono a fornire nei primi due set una prestazione convincente giocando a tratti una bella pallavolo degna della categoria B1.

Il racconto

Il primo set si gioca in equilibrio punto a punto fino al 17 pari ma poi le genovesi riescono a trovare l’allungo decisivo e chiudono il set con 5 punti di vantaggio.

Il secondo set inizia male per le piacentine che subiscono un pesante parziale, ma quando sembra che il set scivoli via senza particolari scossoni ecco che le ragazze Vap rientrano inaspettatamente in partita e riescono a rimontare addirittura 10 punti di svantaggio sfiorando l’impresa di vincerlo attraverso un gioco scintillante e finalmente aggressivo.

Lo sforzo fatto nella vana rimonta del set precedente viene poi pagato dalle ragazzine di Licata nel terzo set che infatti si chiude col pesante parziale di 25 a 9.

Rimont Progetti Genova – Vivi Energia VAP 3-0

(25-20, 25-23, 25-9)

VAP: Terrana n.e., Schillkowski, Da Pos, Milani 12 punti, Ruggeri n.e., Konate 3, Bibolotti 1, Borri 1, Nella 12, Dodi 3, liberi: Gazzola e Riccio. All. Licata

Serie C – VAP sconfitta a Reggio Emilia

VAP 0-3 ASD JOVI VOLLEY

( 22-25, 22-25, 17-25)

VAP: Fiorentini, Mihali, Mino, Ferri, Bollati, Drazetic, Spotti, Bergonzi, Bernini, Ucovic, Borri, Carlá, Sorso. All. Chiodaroli.

JOVI VOLLEY: Lusenti, Ranieri, Neroni, Pambianchi, Manfredini, Silva, Dall’Aglio, Trombi, Mariani, Sorboni, Cornacchione, Corradini. All. Errichiello.