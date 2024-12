Edizioni Pontegobbo, i 30 anni di attività si festeggiano con due eventi alla Biblioteca Passerini Landi, il 6 e 13 dicembre

Le Edizioni Pontegobbo festeggiano i primi trent’anni di attività con due incontri d’autore nella cornice di Zona Holden, presso la Sezione Giana Anguissola della Biblioteca Passerini Landi, presentando gli ultimi volumi pubblicati.

Venerdì 6 dicembre alle 17.30, Luigi Garioni e Stefano Ghigna parleranno dei loro libri, “Pedalando verso Est” e “I prigionieri di Dio”, in dialogo con Daniela Gentili, titolare della casa editrice piacentina e con Anna Leonida dell’Associazione Nuovi Viaggiatori. Garioni, già docente e dirigente scolastico, ha fatto dello scoutismo vissuto negli anni giovanili una filosofia di vita tra sport, rispetto dell’ambiente, avventura e cicloturismo, filo conduttore del suo più recente viaggio. Stefano Ghigna, insegnante in pensione, aveva già pubblicato per Pontegobbo “Basilea vita, delitti e il caso Berthold Jacob” (2014), “Il lato oscuro dei giorni” (2016) e “Saremmo andati a vivere nei boschi” (2022).

13 dicembre

Venerdì 13 dicembre alle ore 17.30 invece sarà la volta dell’Incontro con gli autore Dianele Camia e Luchino Ferraris Dialogano con gli autori Daniela Gentili, titolare Edizioni Pontegobbo ed Elisa Pagani, giornalista.

Le Edizioni Pontegobbo

Nascono nel 1994 a Bobbio, nel cuore della Val Trebbia, prendendo il nome dal celeberrimo ponte sul fiume, simbolo della città d’arte, ricca di storia e tradizioni, fondata da San Colombano d’Irlanda nel VII secolo. “Itinerari di Natura e d’Arte”, dedicata alle bellezze delle vallate piacentine e non solo, è la prima collana del catalogo editoriale.

Dal 1996 le Edizioni Pontegobbo non sono più soltanto una realtà locale: pubblicano le opere di autori di tutta Italia, si conquistano la distribuzione sul territorio nazionale e all’estero e partecipano alle più famose fiere librarie. Varia la produzione: dai libri sulla storia del Novecento alla narrativa, dai gialli/noir ai libri sportivi, alle biografie.

Dal 2008 viene bandito, per undici edizioni, il Concorso Letterario Nazionale Pontegobbo-Città di Bobbio, con partecipazioni da tutta Italia, vinto nel 2013 proprio da Stefano Ghigna con il romanzo “Gente dei monti”. Dal 2010 la casa editrice organizza ogni anno, in collaborazione con il Comune di Bobbio, “La Settimana della Letteratura”, manifestazione culturale nel cui ambito si tengono presentazioni di libri, incontri con gli autori tra i grandi nomi della narrativa italiana, una mostra libraria, musica, proiezioni, reading e la premiazione del “Piacentino dell’anno”.

Lo staff è da sempre tutto al femminile: dall’indimenticata fondatrice Bruna Boccaccia, alla titolare Daniela Gentili che ne ha raccolto l’eredità, alle collaboratrici.