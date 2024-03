150° anniversario della nascita di Luigi Einaudi, incontro il 26 marzo con i Liberali Piacentini

Martedì 26 marzo alle ore 17:30 presso la sede dell’Associazione dei Liberali Piacentini si terrà un incontro dal titolo ““150 ANNI E NON LI DIMOSTRA” – L’ATTUALITA’ DI LUIGI EINAUDI. Interviene il prof. Dario Fertilio, docente universitario, giornalista e scrittore. Modera l’incontro Antonino Coppolino, presidente Associazione Liberali Piacentini.

Anniversario della nascita di Luigi Einaudi, incontro con i Liberali Piacentini



Ricorre il 150° anniversario della nascita di Luigi Einaudi, (Carrù, 24 marzo 1874 – Roma, 30 ottobre 1961), politico ed economista di fama mondiale, intellettuale e giornalista, è stato il primo Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento italiano, dopo l’approvazione della Costituzione nel 1948.

Il suo liberalismo intinto nel buon senso conserva per intero ancora oggi la sua piena validità, ed è considerato uno dei padri della Repubblica Italiana che ha contribuito allo sviluppo dell’economia del paese e alla promozione dei principi liberali che lo hanno sempre contraddistinto, in particolare con la ricostruzione del paese nel dopoguerra della seconda guerra mondiale.Come governatore della Banca d’Italia, come ministro del tesoro e delle finanze nel IV governo De Gasperi e poi come presidente della Repubblica.



Molto prezioso è stato il suo contributo alla cultura politica del nostro paese, con innumerevoli articoli e saggi, che ancora oggi rappresentano documenti rilevanti come riferimento politico.

La partecipazione è libera.