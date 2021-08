Elezioni amministrative, attiva linea per prenotare la visita domiciliare di un medico legale

In occasione delle elezioni amministrative che si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre in otto Comuni del Piacentino (Fiorenzuola d’Arda, Rottofreno, Borgonovo, Cadeo, Cortemaggiore, Gropparello, Agazzano e Gazzola), l’Azienda Usl di Piacenza comunica che a partire da martedì 24 agosto fino a lunedì 13 settembre sarà attivo un numero telefonico (0523.98.97.23) per prenotare la visita domiciliare di un medico legale. Tale accertamento è indispensabile per il rilascio della certificazione necessaria all’esercizio del voto domiciliare.

La linea è a disposizione dei cittadini nei giorni feriali, con esclusione dei sabati, dalle ore 10 alle 12.

A seguito della visita domiciliare, potrà essere rilasciata apposita certificazione per l’esercizio del voto domiciliare.

Hanno diritto all’esercizio del voto domiciliare gli elettori che si trovino in una delle due condizioni previste dalla legge 46 del 7 maggio 2009: