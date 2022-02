Elezioni comunali, Forza Italia: “Allargare la coalizione per vincere ancora con Patrizia Barbieri”

“L’obiettivo di Forza Italia, a Piacenza, è quello di allargare il perimetro della coalizione per tornare a vincere con il sindaco Patrizia Barbieri le prossime elezioni amministrative. Un lavoro molto positivo e importante è già stato compiuto in questi 5 anni ma va portato a conclusione con un ulteriore mandato che sarà decisivo per tutte le nuove sfide che la città merita. L’errore sarebbe quello di interromperlo proprio nel bel mezzo della sua fase espansiva”. Così il senatore Enrico Aimi – Coordinatore Regionale di Forza Italia.

“L’appoggio di esponenti vicini a Forza Italia nella Lista Barbieri è condiviso, concordato e funzionale alla creazione di più liste a sostegno della coalizione. L’obiettivo è ora quello di attrarre in Forza Italia le tante culture politiche sintoniche con noi e presenti a Piacenza. Sono certo che nei prossimi giorni potremo annunciare queste importanti novità. Le dinamiche amministrative vanno comprese. I rapporti sono ottimi e tra gli esponenti della lista Barbieri e Forza Italia c’è ora piena sintonia d’intenti. Desidero ringraziare tutti coloro che, comunque di area “Azzurra”, hanno lavorato instancabilmente per questa amministrazione e si stanno responsabilmente impegnando per raggiungere con unità d’intenti un risultato condiviso. Ad Andrea Pugni, nuovo carismatico capogruppo di Forza Italia in Comune, va uno speciale “in bocca al lupo” da parte del nostro Coordinamento Regionale per l’importante lavoro che dovrà assolvere guardando a Piacenza come ad una meraviglia da difendere”