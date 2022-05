Elezioni comunali, giornata di visite illustri con Giuseppe Conte, Giorgia Meloni e Elly Schlein

Giornata di visite illustri oggi a Piacenza per la campagna elettorale che porterà alla tornata del 12 giugno.

In mattinata sarà presente Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato sindaco Stefano Cugini. Alle10,30 Conte visiterà il cantiere Superbonus 110% in zona Farnesiana, poi alle 11 sarà in piazzetta San Francesco per un comizio pubblico.

Alle 16,45 sarà la volta di Giorgia Meloni, leader di Fratelli D’Italia, che incontrerà la candidata sindaco Patrizia Barbieri. Meloni sarà in piazza Cavalli.

Sarà presente a Piacenza la vicepresidente della Regione Elly Schlein per un incontro con la candidata sindaca Katia Tarasconi incentrato sui temi del welfare. L’incontro, aperto al pubblico, si terrà alle 17:30 sul Pubblico Passeggio angolo via Giordani.