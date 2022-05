Inizia martedì 31 maggio 2022 la rassegna di spettacoli di animazione per bimbi a Gossolengo in piazza Roma

Il comune in collaborazione con la ditta Elior Italia presenta 3 spettacoli di animazione per bimbi dai 3 anni in su, nell’ambito di progetti per educazione alimentare, tema caro alla amministrazione. E’ bello imparare divertendosi, un modo leggero per porre l ‘attenzione sull’educazione alimentare che inizia già alle scuole materne.

Il programma