Elezioni regionali, chiamati al voto oltre 231 mila piacentini, tutte le informazioni

Quasi 3,6 milioni di cittadini emiliano-romagnoli sono chiamati al voto, il 17 e 18 novembre, per eleggere il o la presidente della Regione e i componenti dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.

Nella rilevazione a 45 giorni dal voto gli elettori sono complessivamente 3.580.529, esattamente 1.831.650 donne e 1.748.879 uomini.

In provincia di Piacenza sono chiamati al voto 113.466 votanti uomini e 117.868 votanti donne. In tutto si parla di 231.334 elettori.

Le sezioni elettorali in regione sono 4.529 di cui oltre una quarantina quelle ospedaliere.

I seggi nei 330 comuni della regione resteranno aperti domenica 17 dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 18 dalle ore 7 alle ore 15: immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio che si potrà seguire in diretta sul sito della Regione.

È online, in vista di questo appuntamento elettorale un apposito sito con tutte le informazioni utili al voto realizzato in collaborazione tra Giunta e Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Oltre a notizie e indicazioni di servizio, il portale mette a disposizione una infografica sugli elettori (divisi per provincia e comune), un’animazione video su come si vota, le leggi che regolano la consultazione elettorale, il calendario degli adempimenti elettorali per i Comuni nonché la banca dati dei risultati delle precedenti tornate.