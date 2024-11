Judo – Asia Sassi è medaglia d’Argento al Gran Prix della Lucania

Asia Sassi ritorna sul podio al Gran Prix di Judo della Lucania conquistando una importantissima medaglia d’argento. Non poteva davvero esserci rientro migliore per la piacentina, ferma da quasi un anno per colpa di un infortunio. Sebbene il sorteggio la vedeva opposta ad atlete di spessore Nazionale ed Internazionale, Asia riusciva a giungere fino in finale perdendo solo per una distrazione dopo che aveva condotto in maniera ottima l’intero incontro. Ancora soddisfazioni per la società Piacentina Judo Shiai.

