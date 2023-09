Elisabetta Rapetti si candida come Sindaco di Gossolengo

Elisabetta Rapetti, figura di spicco nel Partito Democratico di Piacenza, ha ufficialmente annunciato la sua candidatura per la carica di Sindaco di Gossolengo. L’annuncio è stato fatto durante un evento nella biblioteca comunale di Gossolengo, alla presenza di numerosi cittadini e membri della coalizione che si oppone all’amministrazione attuale guidata dal Sindaco Balestrieri. Rapetti dipendente dal 1991 della cooperativa San Martino , atleta e poi allenatrice di pattinaggio artistico a rotelle è al timone della Gymnasium Roller School dal 1987. Vive a Gossolengo dal 1998 ed è attualmente consigliere comunale sui banchi dell’opposizione con la civica Insieme per Gossolengo.

Elisabetta Rapetti Candidata Sindaco di Gossolengo inmpegno per la sicurezza

Nel corso del suo annuncio, Rapetti ha evidenziato la sua lunga esperienza nel migliorare la qualità della vita della comunità di Gossolengo. La sua campagna si concentra su importanti temi come la sicurezza, la manutenzione e il decoro urbano, così come la qualità ambientale. Rapetti ha affermato di voler mettere a disposizione la sua esperienza nel mondo dello sport per servire la comunità.

Elisabetta Rapetti Un programma ambizioso per il futuro di Gossolengo

Per affrontare le sfide dei prossimi anni, Rapetti si propone di formare una squadra giovane e qualificata. Con questa squadra, intende sviluppare progetti che valorizzino il paese, che da troppo tempo è rimasto immobile. Oltre a impegnarsi per la sicurezza e il miglioramento dell’ambiente urbano, la candidata si prenderà cura degli interessi degli abitanti di Gossolengo, puntando su iniziative rivolte ai giovani, agli anziani e ai commercianti.

Insieme per Gossolengo: la coalizione che appoggia Rapetti

Elisabetta Rapetti gode del sostegno della civica Insieme per Gossolengo, nonché del Partito Democratico. La coalizione si impegna a sostenere la candidata nella sua corsa per la carica di Sindaco, con l’obiettivo di creare un Gossolengo più sicuro e più bello.

Un futuro promettente per Gossolengo

Con la candidatura di Elisabetta Rapetti, Gossolengo guarda al futuro con speranza. La sua esperienza e la sua determinazione nel migliorare la qualità della vita dei cittadini, insieme al sostegno della coalizione Insieme per Gossolengo, potrebbero portare a importanti cambiamenti per il paese.