Giunta azzerata a Gossolengo, il sindaco Balestrieri: “Non è una punizione ma una scelta necessaria per poter lavorare al meglio” – AUDIO

Carica revocata a tutti e quattro gli assessori del Comune. Succede a Gossolengo, dove al culmine di una serie di polemiche e differenti visioni sull’azione del primo cittadino, quest’ultimo, Andrea Balestrieri, ha deciso di azzerare la giunta. Quanto accaduto lo ha spiegato lui stesso ai microfoni di Radio Sound.

“Tengo a precisare che si tratta di una scelta presa con l’obiettivo di lavorare meglio nell’interesse dei cittadini, di certo non è stata una mossa volta a punire qualcuno o qualcun altro. Ora il prossimo passo è la nomina dei nuovi assessori e non voglio attendere troppo nel nominare la nuova squadra di governo: non c’è un tempo prefissato o una normativa in tal senso, però ci sono atti che possono essere approvati solo in presenza di una giunta e quindi è doveroso nei confronti dei cittadini agire il prima possibile”.