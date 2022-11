Emporio Solidale Piacenza, a Volontariato in Onda ospite l’operatrice Frazzei: “Tanta solidarietà dai cittadini, è iniziata la raccolta dei giochi che diventeranno regali natalizi” – AUDIO

Emporio Solidale Piacenza, a Volontariato in Onda ospite l’operatrice del centro Lidia Frazzei. La rubrica quindicinale in onda su Radio Sound è realizzata in collaborazione con Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

L’attività è iniziata a luglio del 2019 – spiega Lidia Frazzei – quindi sono poco più di tre anni che stiamo lavorando a fianco delle famiglie, che a causa di eventi imprevisti della vita, stanno attraversando un periodo di temporanea di difficoltà. In particolare questi nuclei familiari hanno bisogno di supporto e sostegno affinché possano tornare in autonomia.

Sono tanti i piacentini che partecipano alle vostre iniziative con importanti gesti di solidarietà

Sì, abbiamo da poco concluso la raccolta dei vestiti usati per i bambini e la partecipazione della cittadinanza è stata veramente altissima. Questi gesti ci permettono non solo di ampliare la nostra boutique dei vestiti, quindi avere più scaffali dedicati proprio ai vestiti per i bambini 0-10 anni, ma anche di realizzare in collaborazione con il centro per le famiglie del comune di Piacenza dei “kit nascita” per i nuovi nati. Infatti da queste settimane le mamme in dolce attesa, seguite dall’Emporio, hanno la possibilità di ritirare in omaggio un pacco nel quale troveranno alcuni preziosi indumenti per i primi giorni di vita del bambino, un libricino come dono ai nuovi nati e tutte le informazioni del centro per le famiglie che offre importanti servizi a sostegno della genitorialità.

Ci sono anche attività in corso

Esatto. Adesso ad esempio fino al 15 novembre in Emporio stiamo raccogliendo giochi usati in buono stato. Gli oggetti verranno poi raccolti e divisi per età per poi essere trasformati In doni natalizi. Questa raccolta per noi è molto importante perché ci permetterà di realizzare i regali per i bambini delle famiglie seguite dall’Emporio Solidale.

Emporio Solidale Piacenza, a Volontariato in Onda ospite l’operatrice Frazzei – AUDIO intervista

L’Emporio Solidale è un progetto che nasce dalla collaborazione tra:Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza e Caritas Diocesana.

Dopo un’ approfondita fase di studio e di verifiche comparative con altre strutture già operanti in Italia.

Al progetto hanno collaborato anche altri attori del territorio, quali: Auser, Croce Rossa e CSV Emilia (ex SVEP).



L’idea è stata approfondita nei tavoli di confronto promossi dal Comune per contrastare gli effetti della crisi economica e il progetto è a pieno titolo inserito nel piano di zona.

I partner del progetto hanno costituito una specifica associazione di secondo livello per realizzare insieme il progetto e gestire l’Emporio.

Fondazione di Piacenza e Vigevano per prima ha creduto fortemente nell’idea e stimolato l’azione collettiva, investendo importanti risorse nell’acquisto e nella ristrutturazione dell’area.



L’idea dell’Emporio è contagiosa e ogni giorno incontra nuove realtà e persone interessate.

A fine 2019 sono entrati a far parte dell’Associazione 4 nuove realtà: La Ricerca, Acli Provinciale Piacenza, MCL Piacenza, Centro di Solidarietà Compagnia delle Opere di Piacenza e la Confraternita di Misericordia di Piacenza.