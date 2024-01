Il weekend dell’Epifania a XNL, visite guidate gratuite e aperture regolari fino al 7 gennaio

Nel fine settimana che va dal 5 al 7 gennaio XNL sarà aperto regolarmente da venerdì a domenica dalle 10.30 alle 19.30. Per accompagnare i visitatori alla scoperta della storia del palazzo “Ex-Enel” e delle mostre in corso, domenica 7 gennaio XNL Artepropone inoltre due speciali visite guidate gratuite a cura della coordinatrice dei Progetti Arte Cinzia Cassinari con orari di partenza fissati alle ore 16 e alle ore 18. Le visite avranno la durata di circa un’ora e la partecipazione è gratuita con prenotazione a info@xnlpiacenza.it.

Le mostre in corso sono – al piano terra – Sul Guardare Atto 1 / Massimo Grimaldi il primo atto di una serie dedicata a opere poco conosciute nelle collezioni dei musei piacentini in dialogo con artisti contemporanei, che coinvolge la collezione della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi in dialogo con le opere dell’artista Massimo Grimaldi, nella creazione di undiscorso sulla poetica del ritratto e la rappresentazione dell’umano; mentre al piano 1 dell’istituzione rimane allestito Perimetro Piacenza,un progetto di Perimetro per la città di Piacenza, restituzione del progetto fotografico ideato dalla rivista Perimetro in collaborazione con Cesura e Luca Santese, che, attraverso una campagna di ritratti e di reportage del territorio, ha visto la realizzazione di un numero speciale della rivista Perimetro dedicato aPiacenza, restituita attraverso una serie di proiezioni e video e grandi stampe che propongono un ritratto della città attraverso le sue comunità artistiche.

Il programma Arte di XNL è promosso da Rete Cultura Piacenza, che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia e Diocesi di Piacenza-Bobbio, e con il prezioso sostegno di Banca di Piacenza.

XNL Piacenza è il centro dedicato allo sviluppo dei nuovi linguaggi della contemporaneità di proprietà della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Inaugurato nel 2020 e dopo un lungo stop dovuto alla pandemia, XNL ha ripreso nel 2022 la propria attività offrendosi al pubblico come luogo in cui arte, cinema, teatro e musica trovino la propria collocazione all’interno del medesimo edificio. Missione dell’istituzione, di natura pubblica e territoriale, è quella legata alla trasmissione dei saperi. S’intende dar vita a un laboratorio di innovazione culturale in cui, oltre all’esposizione e alla fruizione delle arti, si realizzi attività di ricerca e di produzione di contenuti estetici.

XNL Piacenza è organizzato in tre sezioni.

XNL Arte –Direzione artistica di Paola Nicolin:il Programma dedicato ai progetti espositivi e al dialogo tra arte e educazione.

XNL Cinema e Teatro– Direzione artistica di Paola Pedrazzini:XNL ospita il progetto Bottega XNL di alta formazione cinematografica e teatrale di Fondazione Fare Cinema e del Festival di Teatro Antico di Veleia.

XNL Musica – Direzione artistica di Maria Grazia Petrali:XNL Piacenza ospiterà, a breve, il Dipartimento di Musica elettronica e Jazz del Conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza.