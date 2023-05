Una regia piacentina dietro gli Europei di calcio delle Nazionali Ristoratori in corso a Verona

C’è una “regia” tutta piacentina dietro il Campionato Europeo delle Nazionali Ristoratori che vedrà oggi (domenica 7) e domani (lunedì 8 maggio) la NIR, la Nazionale Italiana Ristoratori, scendere in campo a Verona sull’erba dello storico campo Veronello (già sede degli allenamenti di Hellas e Chievo) per un quadrangolare con i colleghi delle Nazionali Ristoratori di Svizzera, Austria e Germania.

A pianificare e gestire il Campionato Europeo è infatti lo Studio Mood di Piacenza, agenzia di comunicazione e organizzazione eventi diretta da Valeria Benaglia, che nel corso degli anni si è occupata di manifestazioni di rilievo come le Olimpiadi invernali di Torino 2006, Valencia 2007 ed Expo Saragozza 2008 e ha collaborato con enti pubblici come il Ministero per l’Ambiente, il Ministero delle Politiche Agricole, la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Piacenza.

Una grande soddisfazione per un impegno notevole

“Una grande soddisfazione ma anche un impegno notevole che vede lo studio Mood lavorare da mesi a ritmi serrati – commenta Benaglia -. Stiamo parlando di un evento che fa arrivare in Italia centinaia di persone, considerando che molti ‘chef calciatori’ avranno le famiglie al seguito, e che rappresenta quindi, al di là della valenza sportiva e benefica della manifestazione, un’occasione per mostrare ancora una volta le bellezze del nostro Paese”.

Dopo l’arrivo delle comitive, previsto per oggi, domani (lunedì 8 maggio) si entrerà nel vivo della manifestazione, organizzata come da tradizione della NIR per beneficenza, con le quattro squadre che si disputeranno il titolo.

Dopo le premiazioni la giornata si concluderà con un convegno e con una serata di gala che vedrà quattro chef pluristellati della NIR impegnati ai fornelli. Si tratta di Max Mascia del ristorante San Domenico di Imola (Bologna), Giancarlo Perbellini di Casa Perbellini a Verona, Mauro Elli de Il Cantuccio di Como e Giuseppe Maddalena dell’Osteria della Fragoletta di Mantova.

I valori della Nazionale

Durante la conferenza stampa di presentazione, tenuta nella Sala Rossa della Provincia di Verona, Max Mascia, presidente della NIR ha sottolineato l’impegno dell’associazione nel portare avanti le tematiche care alla NIR quali la sostenibilità ambientale dell’alta ristorazione, la promozione dell’educazione alimentare e il ruolo della NIR nel farsi portavoce delle istanze del settore e delle sinergie messe in atto con altri protagonisti di tale ambito, sinergie che si concretizzeranno, in occasione di questa edizione del campionato europeo, con la collaborazione con la scuola alberghiera veronese “Angelo Berti”.

Al termine delle premiazioni, è previsto il trasferimento a Villa Quaranta dove, alle 17, si terrà un convegno alla presenza degli chef italiani, dei loro omologhi europei e di importanti nomi dell’ambito della ristorazione e del “food and beverage”, con importanti riflessioni sulle tematiche di una sana alimentazione e del rapporto fra questa e lo stile di vita. Un aperitivo e la cena concluderanno la manifestazione.