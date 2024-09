Eventi e appuntamenti a Piacenza e dintorni fino al 29 settembre 2024

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 29 settembre 2024 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Lunedì 23 settembre

Il Festival del Pensare contemporaneo a Piacenza.

Polvere di Guerra: Mostra di incisioni di Luigi Ferrari, attivista di Amnesty International. Da lunedì 23 settembre a sabato 12 ottobre 2024, biblioteca Passerini-Landi, spazio espositivo piano terra.

Martedì 24 settembre

Mercoledì 25 settembre

Settimana Organistica Internazionale: alle ore 21 alla Basilica di San Savino, via Giulio Alberoni 35 esibizione del compositore Wolfgang Capek.

Alle ore 18:30, negli ultimi giorni di apertura di Umberto Boccioni. Omaggio alla madre, la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi propone una visita a due voci con la direttrice Lucia Pini e l’attore Nicola Cavallari.

Giovedì 26 settembre

A Piacenza: Convegno Pastorale Diocesano.

Venerdì 27 settembre

A Piacenza sul Facsal si tiene il Mercato Europeo, 19^ edizione.

Verde Grazzano 2024, al Parco del Castello di Grazzano.

A Piacenza: Convegno Pastorale Diocesano.

Castagnata 2024 con As.so.fa a Verano di Podenzano.

Sabato 28 settembre

A Piacenza: Convegno Pastorale Diocesano.

A Piacenza sul Facsal si tiene il Mercato Europeo, 19^ edizione.

Castagnata 2024 con As.so.fa a Verano di Podenzano.

Verde Grazzano 2024, al Parco del Castello di Grazzano.

Cura del Bosco a Chiavenna Landi, frazione di Cortemaggiore.

Domenica 29 settembre

Verde Grazzano 2024, al Parco del Castello di Grazzano.

A Piacenza sul Facsal si tiene il Mercato Europeo, 19^ edizione.

Cura del Bosco a Chiavenna Landi, frazione di Cortemaggiore.

Giornata nazionale dei veicoli d’epoca a Roveleto di Cadeo.

Castagnata 2024 con As.so.fa a Verano di Podenzano.

Appuntamenti

XNL Arte, le attività del 2024.

“Val Tidone Lentamente” 2024.

Mostre

I cavalli di Valentina Furian e le fanzine clandestine, le mostre di XNL Arte aperte nel fine settimana fino 6 gennaio 2025.

Trittico d’Autunno allo Spazio Rosso Tiziano dal 7 settembre al 12 novembre 2024.

Polvere di Guerra, la mostra è visitabile allo spazio espositivo della Biblioteca Passerini Landi dal 23 settembre al 12 ottobre.

Allo Spazio Rosso Tiziano a Piacenza dal 28 settembre al 15 ottobre si svolge la mostra – evento HERE WE ARE !