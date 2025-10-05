Assowilliam, 23 anni di beneficienza. Il socio e fondatore Mario Chitti: “Siamo partiti in 8, ora siamo 400”

E’ l’evento di sport e solidarietà per eccellenza da tanti anni. Assowilliam, l’associazione benefica fondata da Jimmy Bottigelli, lo storico massaggiatore e fisioterapista del Piacenza degli anni d’oro, quello della serie A ben 23 anni fa in onore al figlio scomparso.

Da allora l’associazione ha continuato a crescere si a livello di adesioni che di obiettivi. Lo scorso anno sono stati costruiti 5 pozzi per poter dar accesso all’acqua potabile alle popolazioni dei villaggi in Kenya ed Etiopia grazie alle Suore di Monsignor Torta.

Sono stati consegnati buoni di acquisto del valore di 250 euro per 50 famiglie piacentine in difficoltà la scorsa Pasqua. Sono stati acquistati medicinali ed occhiali per i bambini di 60 famiglie indigenti della città.

C’è stato inoltre un contributo importante per l’ampliamento della struttura di Casa di Iris.

Rispetto al 2024 l’associazione ha maturato un incremento del 12% delle erogazioni liberali, grazie a ben 25 eventi organizzati, ma non vuole certo fermarsi qui.

Lunedì 5 ottobre, alle ore 20, presso la Sala degli Arazzi della Volta del Vescovo si terrà la tradizionale cena benefica, caratterizzata dall’immancabile asta delle maglie sportive. Tra i possibili partecipanti, ovviamente tanti ex piacenza: da Hubner a De Vitis, da Maccoppi Rossini. Non mancheranno tra gli altri campioni di altri sport come i pallavolisti della Gas Sales tra loro i campioni del Mondo Galassi e Pace, i cestisti della Bakery, i rugbisti di Lyons e Piacenza, i giocatori del Piacenza baseball e le giovani pallavoliste di Vap.

Un evento con ben 330 partecipanti che abbraccerà anche enti ed istituzioni e figure istituzionali a partire dal sindaco Katia Tarasconi.

Tra i premi (ben 150, grazie a ben 50 sponsor) ci sono maglie di grande prestigio. Le maglie da gioco autografate di Gigio Donnarumma, Bastoni della Nazionale Italiana, di Hakimi, oggi al PSG, la maglia della Scozia di MctTominay e ancora Yamal, Leao, Orsolini, Berardi, Camarda, Lautaro, Vardy, Yldiz, Bernabeè etc. etc.

Ascolta l’intervista completa al vicepresidente di Assowilliam Mario Chitti

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy