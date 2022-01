Tenta di entrare in una casa con i proprietari all’interno, faccia a faccia con il ladro in pieno pomeriggio

Faccia a faccia con il ladro, in pieno pomeriggio. I fatti sono accaduti sabato scorso, in un condominio di via Roma. Una coppia si trovava all’interno della propria abitazione quando ha iniziato a percepire strani movimenti intorno alla serratura della porta d’ingresso. Il proprietario di casa ha spalancato la porta stessa per controllare e si è trovato di fronte a uno sconosciuto.

“Cosa sta facendo?”, ha chiesto il padrone di casa in tono perentorio. Lo sconosciuto ha provato a spiegare che pensava di trovarsi di fronte a un appartamento in affitto, ma l’uomo gli ha intimato di andarsene. Quello stesso pomeriggio, in quella stessa fascia oraria, una borsetta è scomparsa da un appartamento: la donna delle pulizie aveva lasciato socchiusa la porta d’ingresso, giusto il tempo per gettare la spazzatura, ma qualcuno, notando la fessura, ha allungato il braccio sottraendo la borsetta appoggiata nelle vicinanze. Lecito pensare che si tratti dello stesso ladro. Indagini sono in corso.