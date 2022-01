Piacenza Calcio, Scazzola: “Siamo alla ricerca della continuità” – AUDIO

A quasi un anno dal suo arrivo sulla panchina del Piacenza Calcio, mister Cristiano Scazzola analizza quello che è stato il 2021 della sua squadra e fa il punto su ciò che spera di raccogliere nel girone di ritorno.

Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Sound:

La continuità potrebbe essere raggiunta anche con un calo degli infortuni che ci condizionano inevitabilmente. Ad esempio, Cesarini – giocatore molto importante l’anno scorso – in questo campionato è fino ad ora stato disponibile solo per un terzo delle partite. Inoltre, anche i rinvii e gli impegni in nazionale giocano la propria parte.