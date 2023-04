“Possibili infiltrazioni nocive, dobbiamo controllare i tubi”: falliscono due truffe agli anziani

Ancora truffe ai danni di anziani, ma in entrambi i casi i colpi falliscono. Certamente complice l’intensa attività di sensibilizzazione che da anni le forze dell’ordine svolgono sul territorio, le truffe ai danni di anziani iniziano ad andare a segno con sempre minore frequenza. A Castel San Giovanni è entrato in azione il classico finto tecnico dell’acqua che ha chiesto alla padrona di casa di poter controllare le tubature. La donna ha chiuso la porta in faccia al malintenzionato e subito ha chiamato i carabinieri.

Finti tecnici dell’impianto idrico in azione anche a San Pietro in Cerro. Due uomini hanno suonato alla porta di un uomo raccontandogli attraverso il citofono una vicenda mai accaduta. Un’autocisterna intenta a trasportare liquidi tossici si è ribaltata e i liquidi stanno penetrando nell’entroterra: in sostanza era necessario controllare anche in questo caso i tubi e la qualità delle acque. Di tutta risposta il padrone di casa ha tenuto la porta ben chiusa, allertando carabinieri e gruppo di vicinato.