Fedex/Tnt, esulta la Cgil: “Grande soddisfazione per la salvaguardia dei posti di lavoro”.

“Salvaguardati 40 posti di lavoro, dopo la triste chiusura dell’Hub nel marzo 2021, la multinazionale americana ha garantito il mantenimento del servizio “ultimo miglio” con 40 corrieri che avranno sede di lavoro a Piacenza, un magazzino di appoggio a Piacenza e 9 mila euro di “indennità di disagio” andranno a ogni singolo lavoratore, in quanto i driver caricano la merce che va in distribuzione nel territorio piacentino dall’hub di Peschiera”.

Così la Filt Cgil di Piacenza esprime “grande soddisfazione” per la salvaguardia di 40 posti di lavoro. “Viene mantenuto nel nostro territorio la sede di lavoro per i dipendenti e la distribuzione della merce di Fedex, se siamo arrivati a questo risultato dobbiamo ringraziare prima di tutto le lavoratrici e i lavoratori che hanno tenuto fede al bene collettivo. Da qui occorre ripartire per la tutela del lavoro”