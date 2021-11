Fedex Tnt, sindacati: “Adesione quasi totale all’accordo”. Filt Cgil nazionale: “Vicenda scellerata che grazie a sindacato si chiude positivamente”

“Adesione quasi totale dei lavoratori del magazzino di Piacenza del gruppo FedEx /Tnt e gestito in appalto dalla società Alba, all’accordo sottoscritto lo scorso settembre che prevede un percorso di riqualificazione, di ricollocazione e di sostegno al reddito per le persone che hanno perso il lavoro in quel sito”. A darne notizia sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, aggiungendo che “la chiusura con una decisione unilaterale e sbagliata del magazzino ha avuto conseguenze negative per tutti i lavoratori interessati e per le loro famiglie ed ha causato anche situazioni di violenza gratuita”.

“In tutto all’accordo hanno aderito 253 lavoratori su 265 ed è un risultato sicuramente positivo – commentano infine Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti – frutto di una lunga e articolata trattativa, in cui Fedex Tnt e Alba hanno assunto un impegno importante, a cui hanno dato seguito, grazie al costante e incisivo ruolo svolto unitariamente dalle organizzazioni sindacali sia a livello territoriale e regionale sia nazionale”.

Fedex Tnt: De Rose, a Piacenza vicenda scellerata che grazie a sindacato si chiude positivamente

Roma 29 novembre – “Una vicenda che si conclude positivamente ma dispiace che situazioni avverse hanno impedito di portare a termine questa vicenda in tempi più celeri e lineari, come successo in altri territori, per poter dare risposte più puntuali e attente ai lavoratori, coinvolti, in questo specifico e unico caso, nella scelta scellerata ed unilaterale di Fedex Tnt di chiudere il magazzino di Piacenza”. Così il segretario nazionale Michele De Rose sulla notizia dell’adesione pressoché totale dei lavoratori all’accordo sottoscritto lo scorso settembre tra Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti nazionali regionali e territoriali e la società Alba che prevede un percorso di riqualificazione, di ricollocazione e di sostegno al reddito per i lavoratori che hanno perso il lavoro nel magazzino di Piacenza, gestito in appalto da Alba per conto del Gruppo Fedex Tnt”.