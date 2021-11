Covid a scuola, i genitori: “In classe prima dell’esito del secondo tampone, così aumentano i rischi di contagio e Dad”

Niente Dad nelle scuole primarie e secondarie nel caso ci sia uno solo positivo in classe. Se i positivi sono due, si continua in presenza solo per vaccinati e guariti negli ultimi sei mesi, per gli altri Dad. E’ possibile programmare i tamponi a tutta la classe nel momento in cui si verifica un caso e, successivamente, il secondo a 5 giorni di distanza. Queste sono le regole base per la sicurezza in ambito scolastico. Ma da alcune scuole cittadine giungono situazioni paradossali che stanno mettendo in difficoltà studenti, famiglie, insegnanti e dirigenti.

Tutto ruota intorno a un elemento: se uno studente risulta sospetto Covid, tutta la classe resta a casa in attesa del primo tampone. Se questo risulta negativo, gli studenti possono rientrare in classe prima di effettuare il secondo tampone. Ora, quanto accaduto recentemente in una scuola cittadina esemplifica la criticità della situazione. In una classe si è verificato un caso Covid, motivo per cui automaticamente tutta la classe è rimasta a casa in attesa dell’esito del primo tampone. Tampone che ha dato esito negativo per tutti, quindi gli studenti sono rientrati in classe.

Cinque giorni dopo i ragazzi hanno effettuato il secondo tampone. Il tampone di uno studente è però risultato positivo. A questo punto tutta la classe è di nuovo rimasta a casa. La problematica è evidente: “In questo modo, ora, tutti gli studenti rischiano di aver contratto il Covid”, lamenta un genitore. Il tutto con buona pace per la didattica in presenza: “Basterebbe attendere l’esito del secondo tampone. Così facendo resterebbe a casa solo un alunno, mentre gli altri potrebbero proseguire con la didattica in presenza. In questo modo le lezioni subiscono ulteriori rallentamenti dal momento che dobbiamo rifare da capo il ciclo di due tamponi, senza considerare l’eventualità di un contagio di classe che significherebbe un lungo stop per tutti”.