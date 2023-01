Cesarini segna, Rinaldi para: il Piacenza fa l’impresa a Salò: 0-1. Scazzola: “Una vera impresa” – AUDIO

Terza vittoria consecutiva per il Piacenza, che passa anche a Salò contro l’ex capolista Feralpi di mister Vecchi e raggiunge quota 22 punti (a -3 dalla salvezza diretta). A decidere è un rigore del mago Cesarini, segnato al minuto 51, ma sono tutti i biancorossi a convincere. La difesa torna al clean sheet dopo quasi due mesi (30 novembre contro la Triestina), Rinaldi para di tutto, Munari conquista il rigore (e provoca l’espulsione di Zennaro a cinque minuti dalla fine) e Chierico continua a convincere. Tre punti d’oro per la truppa piacentina, che nonostante l’espulsione di Scazzola – per proteste a metà del primo tempo – riesce ad espugnare un campo difficilissimo.

Le parole di Scazzola al termine del match

La cronaca di Feralpisalò-Piacenza

90+5′ Il Piacenza sta tenendo alla grande, che solidità

90′ Sette minuti di recupero

87′ Espulso anche Siligardi dalla panchina. La Feralpi sta perdendo la testa

86′ ESPULSO ZENNARO! Fallo netto e pericoloso su Munari. Feralpi in 10 uomini

82′ Ancora Voltan da fuori: palla alle stelle. Dentro Panico per Tonetto

80′ Dentro Gonzi per Rizza: ultimo cambio biancorosso

76′ Diagonale velenoso di Voltan: palla larga di pochissimo

75′ Ultimi minuti di gioco a Salò

74′ Rizza ammonito per perdita di tempo

73′ Dentro anche Plescia per Morra

72′ Triplo cambio Feralpi: dentro Palazzi, Butic e Pietrelli, fuori Hergheligiu, Balestrero, Siligardi

67′ Fuori Cesarini, Chierico e Nava, dentro Giorno, Parisi e Masetti

63′ RINALDI MONUMENTALE! Il portierone biancorosso esce a valanga su Guerra e salva un gol già fatto

60′ Cosenza giganteggia di testa, biancorossi in controllo

56′ Rinaldi impedisce il pareggio della Feralpi con un grandissimo intervento su Guerra. Il Piace regge

53′ GOOOOOOOOOOOOOOL! CESARINI NON SBAGLIA DAGLI 11 METRI, PIACE IN VANTAGGIO! Pallone da una parte, portiere dall’altra. Biancorossi sull’1-0

52′ CALCIO DI RIGORE PER IL PIACENZA! Fantastica azione di Cesarini, ne dribbla due, serve Munari e la difesa della Feralpi è costretta al fallo: penalty netto!

47′ Dentro Guerra per Pittarello

46′ VIA, SECONDO TEMPO

Primo tempo

INT – TERMINA IL PRIMO TEMPO! Perfetta parità tra Feralpi e Piacenza: 0-0

45+1′ Rinaldi para su Siligardi

45′ Quattro di recupero

44′ Ci prova Voltan da lontano: palla alta

40′ Buonissima prova finora dei biancorossi. Tutti compatti in 30 metri

38′ Siamo agli sgoccioli di questo primo tempo: match equilibrato

33′ Rinaldi para su Pittarello

31′ ESPULSO SCAZZOLA PER PROTESTE

28′ Ancora Piacenza pericoloso con Morra: il numero 9 tenta il tiro dal limite dell’area, ma la conclusione è sballata

25′ OCCASIONE PIACENZA! Grande palla di Chierico per Morra: l’attaccante si presenta davanti a Pizzignacco ma non riesce a trovare il gol. Buona parata dell’estremo difensore

20′ Il gioco è fermo: scontro molto duro tra Nava e Bacchetti

13′ Azione Feralpi: triangolo sulla sinistra, Tonetto entra in area da solo, ma la sua conclusione è completamente sballata

8′ Ritmi più bassi ora, nulla da segnalare

3′ Avvio molto concitato

1′ VIA, SI PARTE

È tutto pronto al Lino Turina di Salò. Sono 141 i supporters biancorossi nel settore ospiti

Le formazioni ufficiali di Feralpisalò-Piacenza

FERALPI (4-3-2-1): Pizzignacco; Tonetto, Bacchetti, Legati, Bergonzi; Zennaro, Balestrero, Hergheligiu; Voltan, Siligardi; Pittarello. All. Vecchi

PIACENZA (3-5-2): Rinaldi; Nava, Cosenza, Accardi; Munari, Suljic, Chierico, Palazzolo, Rizza; Cesarini, Morra. All. Scazzola