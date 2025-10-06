A Piacenza la “Festa dei Lustri” della professione notarile, sabato 11 ottobre in concerto “I Musici” di Francesco Guccini

I Musici di Francesco Guccini in concerto: questo il titolo dello spettacolo che si terrà a Piacenza, sul palco del Salone Monumentale di Palazzo Gotico, sabato 11 ottobre alle ore 18.30. Una serata di musica, a ingresso gratuito (senza possibilità di prenotazione dei posti) che sarà offerta alla città da Associazione dei notai ‘Aldo Dalla Rovere’ e Consiglio Notarile di Piacenza che, insieme al Comune, promuovono l’appuntamento in occasione della 43^ edizione della ‘Festa dei Lustri’, un evento speciale per il Notariato, che ogni anno si svolge in un diverso capoluogo di provincia dell’Emilia-Romagna, e che nel 2025 sarà ospitato proprio a Piacenza.

L’evento è reso possibile anche grazie al sostegno di Banca di Piacenza, Le Rocche, Assicurazioni Generali – Agenzia di Modena, Zucchetti Software Giuridico, Wolters Kluwer e FastCar.

Quello che andrà in scena l’11 ottobre sarà dunque un viaggio emozionante attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica d’autore italiana. I leggendari Musici di Francesco Guccini torneranno sul palco per regalare al pubblico la magia di un repertorio senza tempo, eseguito dalle mani di chi ha contribuito a scriverne la storia.

A guidarci in questa avventura musicale saranno Flaco Biondini (chitarra e voce), Vince Tempera (pianoforte), Antonio Marangolo (sax e percussioni) ed Ellade Bandini (batteria), colonne portanti del suono inconfondibile di Guccini (è ormai noto che Francesco portava le canzoni in studio “chitarra e voce”, per consegnarle nelle loro sapienti mani…). A completare l’ensemble, il giovane e talentuoso Giacomo Marzi al basso.

Un’occasione unica per rivivere le atmosfere, le melodie e le emozioni delle canzoni che hanno accompagnato intere generazioni, in un concerto che celebra la poesia e la musica d’autore.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti di Francesco Guccini e della grande musica italiana.

Ma non è tutto: il concerto sarà introdotto dall’esibizione di un ensemble assai particolare, quello della Notar Jazz Band, gruppo i cui componenti – ovvero: Enrica Di Petrillo (voce), Giovanni Iannella (sax tenore), Daniele Muritano (piano), Giovanni Aricò (chitarra elettrica), Alberto Carapelle (basso elettrico) e Lucio Longo (batteria, percussioni) – oltre all’amore per questo genere musicale sono accomunati da un’altra caratteristica, ovvero quella di svolgere tutti la professione di notaio.

Come detto, il concerto si svolge in occasione della ‘Festa dei Lustri’, e rappresenterà quindi il culmine di un’intensa giornata, caratterizzata da un convegno – organizzato in collaborazione con

le associazioni Federnotai e SuperPartes – cui parteciperanno notai e giuristi da tutta la regione e non solo, e che vedrà anche la consegna dei ‘Diplomi dei Lustri’, ovvero i riconoscimenti che celebrano i notai in servizio da cinque anni e multipli di cinque.

“Abbiamo voluto offrire alla città uno spettacolo di grande livello artistico – sottolineano Carlo Camocardi e Maria Benedetta Pancera, presidenti rispettivamente dell’Associazione dei notai ‘Aldo dalla Rovere’ e del Consiglio Notarile di Piacenza – per festeggiare un appuntamento annuale per noi molto importante, insieme ai cittadini e a fianco delle istituzioni piacentine. Non a caso, infatti, abbiamo adottato lo slogan ‘I notai con la città’, perché non ci limitiamo a incontrare le persone nei nostri studi ogni giorno, e supportarli in alcune delle scelte e dei passaggi più delicati della vita, ma crediamo invece che ogni notaio sia, prima di tutto, un cittadino che vive la propria comunità, della quale apprezza le occasioni di incontro e scambio culturale, come quella fornita da questo concerto.”

“Ringrazio il Consiglio Notarile di Piacenza e l’Associazione intitolata ad Aldo dalla Rovere – commenta la sindaca Katia Tarasconi – per questo evento d’eccezione offerto alla città, segno tangibile di una presenza attiva e di una partecipazione sempre costruttiva alla vita della nostra comunità, che nella competenza e nella solidità di una figura professionale così importante come quella notarile trova da sempre un punto di riferimento e un sostegno imprescindibile. La scelta di condividere con la collettività, attraverso la musica e la cultura, un’occasione significativa come la Festa dei Lustri, è la conferma di un profondo radicamento sul territorio e di una sensibilità preziosa”.

Per informazioni chiamare il numero 331.2521101 o inviare una e-mail all’indirizzo info@aldodallarovere.it.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.aldodallarovere.it.

