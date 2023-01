Fiamme in una casa di via Tibaldi, vigili del fuoco salvano il proprietario e il suo cane

Incendio in un’abitazione di via Tibaldi, salvo il proprietario. I fatti sono accaduti questo pomeriggio: intorno alle 13,45, in un appartamento al secondo piano di un condominio, si è scatenato un incendio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo l’uomo all’interno dell’abitazione, insieme al suo cane.

Dopo averlo liberato dalla casa avvolta dal fumo, i pompieri hanno affidato il padrone di casa alle cure del 118: fortunatamente l’uomo non ha riportato lesioni ma è stato trasportato al pronto soccorso per un principio di intossicazione. Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia e la Scientifica che hanno avviato i rilievi del caso insieme ai vigili del fuoco: ancora incerte le cause che hanno scatenato il rogo, ma sarebbe comunque da escludere l’origine dolosa.