Fidelis Andria-Piacenza 1-0, decide la rete di Bubas: biancorossi fuori dalla Coppa

Il Piacenza di Scazzola conferma la sua involuzione e abbandona la Coppa Italia dopo 90 minuti assolutamente sterili in quel di Andria. A decidere è un gol del solito Bubas (4 in coppa), ma più che agli avversari i biancorossi devono pensare alla propria prestazione. Mai un tiro, mai una trama offensiva degna di nota, mai qualcosa di annotare. Dopo il vantaggio dell’argentino a metà primo tempo i piacentini escono completamente del match, non facendosi mai vedere dalle parti di Vandelli. I cambi nel secondo tempo danno un minimo di vitalità (Gonzi e Lamesta su tutti), ma i federiciani resistono grazie ad un superbo Venturini e ad un’ottima prestazione di tutto il pacchetto difensivo.

Il commento di Fidelis Andria-Piacenza

Scazzola fa turnover ma scende in campo per vincere, ed infatti il Piacenza inizia veramente forte. Dopo 15 minuti però la magia svanisce, e l’errore di Libertazzi che quasi regala il vantaggio a Bubas spaventa i biancorossi. Dieci minuti dopo la paura diventa realtà: lancio di Bolognese, dormita di Tafa e Codromaz e gol del centravanti argentino in maglia numero 19.

Da lì in avanti l’encefalogramma rimane piatto, con il Piace che non è mai pericoloso e anzi rischia di capitolare per la seconda volta sotto i colpi di Alberti e Casoli. Nella ripresa i cambi danno un minimo di linfa vitale in più, ma nel complesso è un mezzo disastro considerando la portata dell’avversario (penultimo nel girone C).

Nel finale ci raccontano di un grande nervosismo del presidente Pighi, che infuriato con la squadra ha commentato la partita a modo suo. Il match di lunedì contro l’Albinoleffe è già carico di tensione.

La cronaca di Fidelis Andria-Piacenza

94′ TRIPLICE FISCHIO al “degli Ulivi”: Fidelis Andria-Piacenza termina 1-0 grazie alla rete di Bubas

92′ Il Piacenza non riesce nemmeno ad arrivare nell’area della Fidelis

90′ Quattro di recupero

90′ Grande uscita di Vandelli sull’ennesimo cross dei biancorossi: molto bravo il portierino dell’Andria

87′ Serve un forcing adesso ai biancorossi

84′ GISSI PERICOLOSO! Tiro-cross di Lamesta, intervento di testa del numero 32 ma la palla finisce alta. Peccato…

83′ Ci prova anche Alberti da 30 metri: palla altissima

82′ Secondo tempo bruttissimo: spezzettato, lento, poco interessante

80′ Piovono ammonizioni adesso: giallo anche per Sabatino

79′ Dentro Gissi per Parisi: il Piacenza si sbilancia

78′ Ammonito anche Vandelli

75′ Fuori Dipinto e Carullo, dentro Di Noia e Nunzella

74′ Ammonito Corbari

74′ Gran sinistro di Bolognese, devia in angolo Libertazzi

72′ Scazzola mette Lamesta e toglie Rabbi

66′ Azione personale di Gonzi che salta secco Casoli e calcia sul primo palo: palla larga di poco. Uno dei primi tiri del Piacenza in questo pomeriggio

61′ Dentro Gaeta per Bonavolontà (ammonito)

60′ Fuori Raicevic e Burgio, dentro Dubickas e Gonzi

59′ Palla di Bolognese per Alberti a centro area, controllo e destro secco dell’attaccante: la difesa rimpalla

57′ Ci prova Di Piazza dal limite dell’area con il mancino: palla altissima

54′ Fuori Bubas, dentro Di Piazza

50′ Il Piacenza ci sta provando, ma la manovra scorre veramente lenta. Ci sono poche idee

46′ Iniziata la ripresa

La cronaca del primo tempo

45′ FINISCE IL PRIMO TEMPO: 1-0 per i padroni di casa grazie al gol di Bubas

40′ Ammonito Tafa tra le file del Piacenza e Bonavolontà in quelle della Fidelis

35′ Ci prova Parisi dal limite dell’area: palla alle stelle

33′ Vandelli si addormenta e rischia la frittata sulla pressione di Rabbi, ma fortunatamente per il portiere dei pugliesi il rinvio non trova il rimpallo dell’attaccante

30′ Casoli stringe verso il centro del campo, arriva al limite dell’area e spara di sinistro: palla alta, ma in campo c’è solo l’Andria

28′ ALBERTI SFIORA IL PALO! Ancora un lancio verticale nella zona tra Codromaz e Tafa, volata di Alberti in profondità, sinistro incrociato e palla larga di un soffio

25′ GOL DELLA FIDELIS! Palla persa da Corbari sulla trequarti offensiva, lancio verticale di Bolognese, gran fuga di Bubas che si lascia alle spalle i due difensori e batte Libertazzi con un destro morbidissimo. Quarto gol in coppa per l’argentino. 1-0

20′ I biancorossi faticano a costruire sulla pressione dei federiciani

15′ CHE OCCASIONE PER BUBAS! Palla in verticale di Carullo, uscita avventata di Libertazzi che tocca con il petto, la palla sorpassa il portiere ex Fiorenzuola e l’attaccante argentino la mette fuori di un soffio sulla pressione di Simonetti

10′ C’è grande pressione in campo, nessuna delle due squadre vuol fare giocare l’avversaria

4′ Punizione di Bobb dai 25 metri: palla larga

3′ Grandissimo ritmo in avvio: le formazioni giocano a viso aperto

1′ Si parte al “degli UIivi” di Andria

Squadre in campo per ultimare il riscaldamento: alle 14.30 si parte

I tifosi del Piacenza al “Degli Ulivi”

Le formazioni ufficiali di Fidelis Andria-Piacenza

Fidelis Andria (3-5-2): Vandelli; Lacassia, Venturini, Sabatino; Casoli, Dipinto, Bonavolontà, Bolognese, Carullo; Alberti, Bubas. All. Ginestra

Piacenza (3-5-2): Libertazzi; Tafa, Codromaz, Simonetti; Parisi, Bobb, Corbari, De Grazia, Burgio; Rabbi, Raicevic. All. Scazzola