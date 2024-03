Fiera di San Giuseppe, la 542^ edizione a Cortemaggiore dal 15 al 17 marzo. L’evento propone le novità del settore agricolo, industriale, trasporto, edilizia, giardinaggio, ambiente, artigianato e arte.

Sono previste attività per tutti i gusti, mostre, convegni e il Mercatino dei Creativi nel piazzale del crocefisso dietro la basilica di Santa Maria delle Grazie e San Lorenzo. Per la pausa enogastronomica, l’Associazione Turistica Cortemaggiore organizza nel parco San Francesco, la fiera del gusto “CORTE FOOD” dove sarà possibile acquistare e degustare, a qualsiasi ora, cibi tipici e prodotti della tradizione piacentina e italiana con tanta musica.

La giornata di venerdì 15 marzo sarà dedicata alla seconda edizione del concorso “Il Grana del Magnifico”, che avrà inizio alle ore 15.00 con il ritrovo presso l’oratorio Don Bosco in via Boni Brighenti della commissione di esperti per l’inizio dei lavori di valutazione dei Grana Padano in gara.

A seguire si terrà una cena a buffet alle ore 19.30 con Grana Padano protagonista del menù a cura dell’Istituto Alberghiero Raineri-Marcora di Piacenza, in collaborazione con l’enoteca Le Cantine di Corte e il Salumificio La Coppa.

Gianpaolo Cantoni, intrattenitore e comico, sarà ospite della serata che si concluderà con la premiazione dei caseifici partecipanti al concorso da parte della giuria tecnica e degli Amministratori locali. Conduce la serata Giulia Golino. Costo € 25,00 a persona Prenotazioni ai numeri: 393 0329042 e 334 1624785

La 542° Fiera di San Giuseppe porterà sotto la tensostruttura in Piazza Patrioti un laboratorio culinario a tema Grana Padano a cura di Master Kids che, attraverso la proposta di attività divertenti, sensibilizza i più giovani all’educazione alimentare con lo scopo di stimolare un’alimentazione più consapevole, valorizzando i prodotti locali.

Sabato 16 e domenica 17 marzo a partire dalle ore 15.00 saranno infatti organizzati due turni della Junior Class al costo simbolico di 5€. Il laboratorio è aperto a tutti i ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni, per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 366 3065722.

Dalle ore 19 di sabato grande divertimento con la Festa Country.

La Fiera di San Giuseppe di Cortemaggiore è l’occasione per scoprire tutte le novità degli espositori provenienti da tutta Italia e dei commercianti di Cortemaggiore.