“La Gobernadora” in scena a Palazzo Farnese il 14 e 15 marzo

Il 14 e il 15 marzo, alle ore 21, andrà in scena a Palazzo Farnese: “La Gobernadora, Elisabetta Farnese, principessa di Parma e Piacenza, regina di Spagna”. Lo spettacolo chiuderà gli eventi previsti per la mostra sui Fasti Farnesiani organizzata dal Comune di Piacenza che, dello spettacolo, è committente.

La vicenda umana, politica e sociale di una donna dalle caratteristiche e risorse intellettuali, umane e civili non comuni in un periodo storico difficile, segnato da molti passaggi epocali nei quali spesso il contributo della stessa Elisabetta non fu indifferente.

Attraverso la figura di una donna forte, e dalla vita straordinaria, si ripercorrerà un momento storico ricco di eventi notevoli e fondamentali per la storia e la cultura del periodo che ha inciso profondamente sulla storia dell’Europa tutta.

Lo spettacolo sarà un monologo interpretato dall’attrice e regista Silvia Zacchini, accompagnata da un coro drammatico di 8 attrici e attori che, insieme a lei, interpreteranno momenti e personaggi fondamentali della vita di questa piacentina dalla vita, umana e politica, straordinaria.

Il testo è stato scritto dalla stessa Silvia Zacchini, dopo un’accurata ricerca storica su Elisabetta Farnese e il periodo storico in questione.