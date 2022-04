“Fight Like a Girl”, Boselli (Karate Farnesiana Piacenza): “Progetto per avvicinare alle arti marziali atlete dai 5 ai 20 anni – AUDIO

Il Centro Asd Karate Farnesiana Piacenza – Acrobatic ha presentato in Comune il Progetto Fijlkam “Fight Like a Girl” – combatti da ragazza. L’iniziativa di promozione e sensibilizzazione a discipline come judo, lotta, karate e judo è rivolto alle atlete dai 5 ai 20 anni.

Per bambine e ragazze, a partire dal 10 aprile, ci sarà la possibilità di partecipare gratuitamente ai corsi di arti marziali. Il progetto è finanziato da “Sport e salute” e dalla Fijlkam.

La percentuale di presenze femminili nel Karate – spiega Gianluigi Boselli Presidente della realtà piacentina – è già piuttosto alta, del 40%, ma complessivamente con le altre discipline si attesta al 20%. Questo progetto quindi tende ad avvicinare sempre di più bimbe e ragazze in tutte le arti marziali. Noi come Centro Sportivo di Piacenza, già da anni siamo al 50% di presenze.

Per le ragazze questo avvicinamento è importante anche come difesa personale?

Bisogna distinguere le fasce di età. Per le giovanissime fino ai 9 anni vale il discorso di utilizzare il proprio corpo, di incrementare la capacità motoria e di seguire le regole, rispettare gli altri e accrescere fortemente la propria autostima. Poi per le ragazze che proseguono nel tempo diventando anche agoniste, in quel caso il Karate dà sicuramente una grande sicurezza personale e una certe capacità di difendersi o contenere il malintenzionato.

Sempre più giovani si stanno avvicinando negli ultimi anni alle arti marziali

Sì, a Piacenza c’è stata una grande crescita. Sono attività molto richieste dai genitori. L’educazione e il rispetto delle regole, ancor più oggi, sono fattori necessari. In particolare perché molti ragazzi si trovano chiusi in un mondo tutto loro, quello del telefonino, che non è un mondo reale.