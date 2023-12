Fine mercato tutelato luce, spostato il termine al 1 luglio. Federconsumatori Piacenza: Cittadini disorientati, in arrivo bollette più care” – AUDIO

Fine mercato tutelato luce, spostato il termine al 1 luglio. Federconsumatori Piacenza: Avremo più tempo, ma le incertezze sono ancora molte”. Lo ha detto a Radio Sound Angela Cordani.

Notizia che porta un po’ di sollievo anche ai diversi piacentini che non hanno ancora effettuato il passaggio dal mercato tutelato dell’energia. La data di termine del primo di aprile è stata spostata al primo di luglio. Lo ha detto il presidente di Arera (l’autorità pubblica per l’energia), Stefano Besseghini.

“In parte è una buona notizia – spiega la responsabile di Federconsumatori Piacenza Angela Cordani – perché abbiamo più tempo tempo per informare le persone. E in parte questo spostamento ci dice che qualche problema anche tecnico si è presentato in questo passaggio. Un cambiamento che, secondo le direttive Europee esistenti da molto tempo, dovrebbe avvenire a prezzi ragionevoli, equi, comparabili, trasparenti e non discriminatori. Evidentemente l’autorità garante ha segnalato e deciso di aver bisogno di più tempo”.

Manca pochissimo invece per il passaggio del gas

“Il 31/12 è dietro l’angolo, ma quanti piacentini hanno scelto con consapevolezza il nuovo gestore. Per noi sono pochi! In diversi ancora non sanno cosa sta accadendo e come confrontare le varie offerte che spesso sono davvero caotiche. Servirebbe una campagna istituzionale per dare informazioni, ma questo non è avvenuto”.

Le bollette di luce e gas sono ancora alte

“Sì, tra l’altro noi stiamo continuando a verificare che al momento non esiste nessuna offerta del libero mercato che sia migliorativa rispetto a quella della maggior tutela. Un elemento che dovrebbe far riflettere”.

Il 2024 segnerà la fine del mercato tutelato anche per il gas a partire dal 10 gennaio.