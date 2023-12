Volley – La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza festeggia il Natale con la cena di squadra – FOTO

Un momento per staccare e per festeggiare, ma anche per ricaricare le pile in vista dei prossimi appuntamenti. Ieri sera, giovedì 21 dicembre, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si è ritrovata a XNL (centro culturale polifunzionale dedicato all’arte contemporanea con mostre, workshop, alta formazione, laboratori, proiezioni) per la consueta cena di Natale: un’occasione per scambiarsi gli auguri e proiettarsi verso un 2024 ricco di sfide. La società della presidentessa Elisabetta Curti – presente insieme al Dott. Giuseppe Nènna (Presidente della Banca di Piacenza) e Giuseppe Bongiorni (Vice Presidente della Gas Sales Piacenza) – in questo momento occupa il terzo posto in campionato ed è prima nel girone di Champions League, oltre ad aver agguantato la qualificazione per la prossima Coppa Italia (trofeo già vinto nel 2023, ndr).

Una serata che ha visto la presenza di oltre 140 persone, animata e resa vivace da Radio Sound. In particolare ha riscosso molto successo il Radio Sound Quiz Show: uno show con domande su giocatori, di puro divertimento e sulla musica per intrattenere i presenti. Tanto divertimento tra gli invitati, dai più grandi ai più piccoli. Ecco le foto dell’evento.