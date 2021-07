Fiorenzuola a rischio iscrizione? No, solo un intoppo di natura burocratica

Ieri sera, mercoledì 30 giugno, il portale TuttoC.com ha fatto uscire un articolo che sottolineava come il neopromosso Fiorenzuola fosse a forte rischio iscrizione in Serie C a causa delle “difficoltà interne dovute a diversità di vedute tra i soci”. In realtà, secondo quanto abbiamo raccolto, non ci sarebbe nessuna difficoltà interna in casa rossonera, ma solamente qualche intoppo di natura burocratica. La società non era organizzata per adempiere alle scadenze della Serie C in così poco tempo, ma nella giornata di venerdì presenterà la domanda d’iscrizione al campionato senza alcun tipo di problema.