Tutto pronto per la fiera di Sant’Antonino, cambia la viabilità – TUTTE LE INFORMAZIONI

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della fiera di Sant’Antonino, sarà in vigore già dalle 15 di sabato 3 luglio, sino alle 4 del mattino di lunedì 5, il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in piazzale Libertà, lungo lo stesso viale Pubblico Passeggio, in via Alberici, piazzale Genova – tra l’intersezione con via XXIV Maggio e quella con il Facsal – nonché in viale Palmerio e nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra viale Palmerio e via Venturini. Dalle ore 15 di sabato 3, sino alle 4 del mattino di lunedì 5, sarà vietata la sosta con rimozione forzata nell’area di parcheggio di viale Malta delimitata dall’apposita segnaletica, fatta eccezione per i veicoli degli espositori presenti per la fiera.

Dalle ore 17 di sabato 3 luglio, sino alle 4 del mattino di lunedì 5, divieto di circolazione in via Alberici, viale Pubblico Passeggio, via Giordani (nel tratto tra lo Stradone Farnese e il Pubblico Passeggio) e piazzale Libertà (nel tratto adiacente al Facsal), mentre scatterà alle 20.30 di sabato 3 il divieto di circolazione in viale Palmerio, via Cavaciuti, corso Vittorio Emanuele (tra via Palmerio e via Venturini), nel tratto di viale Beverora tra via Mirra e viale Palmerio, nonché in piazzale Genova tra l’intersezione con via XXIV Maggio e quella con il Pubblico Passeggio.

Dalle ore 20.30 del 3 luglio, sino alle 4 del mattino di lunedì 5, revoca del senso unico di marcia in via Santa Franca (nel tratto tra vicolo Edilizia e lo Stradone Farnese) e in vicolo Edilizia, con la possibilità per i residenti di percorrere la strada con ingresso e uscita da via Santa Franca.