Fiorenzuola, arriva Federico Danovaro: esterno classe 2001

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di avere sottoscritto l’accordo che la legherà a Federico Danovaro in vista della prossima stagione di Serie C. L’accordo avrà durata annuale con opzione di rinnovo per una seconda stagione.

Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria e poi ceduto al Carpi, con cui ha anche esordito in prima squadra, Danovaro è un esterno basso di grande duttilità nato a Genova e classe 2001.

Alto 180 cm, nell’ultima stagione ha giocato in Serie D con la maglia della Sanremese disputando 26 partite con 1 rete e 3 assist personali all’attivo.

A lui il benvenuto in maglia rossonera, con Federico già a disposizione di Mister Tabbiani e del suo staff tecnico per il ritiro estivo in quel di Fiorenzuola.