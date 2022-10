Una Cattedrale, una città: gli appuntamenti del 19 e 22 ottobre.

In occasione della solennità di santa Giustina, copatrona della Diocesi e della Cattedrale, l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio, in collaborazione con Cool Tour e l’Associazione Domus Justinae, propone un calendario ricco di appuntamenti culturali ed artistici.

La rassegna interesserà i mesi di settembre e ottobre e si articolerà in una ricca proposta di eventi, conferenze, attività per bambini, percorsi guidati e visite, concerti e momenti di raccoglimento religioso in occasione della festività di Santa Giustina, patrona della cattedrale, della città e della Diocesi. Inoltre quest’anno si approfondirà la figura del vescovo beato Giovanni Battista Scalabrini che, domenica 9 ottobre 2022, è stato proclamato Santo da Papa Francesco.

Conferenza on-line il 19 ottobre

Per le conferenze on-line del mercoledì, il 19 ottobre, al consueto orario pomeridiano delle ore 18:00 scopriremo la figura del Santo Scalabrini come padre dei migranti e come Vescovo che attraversò tutto il vasto territorio diocesano a dorso di mulo, compiendo più visite pastorali di ogni altro, toccando e benedicendo la maggior parte delle chiese parrocchiali – anche le più isolate -, raccontata dal missionario scalabriniano padre Mario Toffari, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei migranti.

L’appuntamento si svolgerà online su piattaforma Zoom alle ore 18.00. Per partecipare, con la possibilità di interagire tramite eventuali domande e richieste di curiosità, è necessario iscriversi compilando il form contenuto nella seguente pagina web:

Il giorno dell’evento sarà inviato il link di Zoom ai soli scritti.

Senza la possibilità di interazione con il relatore l’incontro sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook: Complesso Monumentale Cattedrale di Piacenza

Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com

Museo Kronos – cattedralepiacenza@gmail.com 3314606435

VISITA AI LUOGHI SCALABRINIANI

Visita guidata nell’ambito della rassegna culturale Una cattedrale, una città

Sabato 22 ottobre 2022 alle ore 15.00 sarà possibile partecipare all’ultima visita guidata dell’Ufficio per i Beni culturali dei cinque luoghi scalabriniani, in vista della santificazione del beato vescovo Giovan Battista Scalabrini, avvenuta il 9 ottobre: la Casa provinciale delle Suore scalabriniane, la Casa Madre dei Missionari Scalabriniani (dove sarà possibile parlare con i missionari stessi), la basilica di Sant’Antonino, la Cattedrale e la cappella vescovile nel complesso dell’Episcopio di Piacenza.

Evento gratuito – prenotazione consigliata all’indirizzo cattedralepiacenza.eventi@gmail.com o al numero 349 80 78 276 (numero attivo dalle 10 alle 18), ritrovo presso la Basilica di S. Antonino