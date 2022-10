Fiorenzuola – Montevarchi LIVE dalle 14:30

Segui LIVE Fiorenzuola – Montevarchi con gli aggiornamenti del match solo su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani, dopo il recupero in Coppa Italia contro la Lucchese (gara persa ai rigori), torna in campo in campionato contro l’Aquila Montevarchi per cercare il 5° successo di fila e mantenersi in testa alla classifica.

PRE PARTITA

In campionato i rossoneri di Tabbiani hanno 15 punti e si trovano al primo posto del girone, a testimonianza dello straordinario inizio di stagione fatto: ora il Fiorenzuola non vuole smettere di stupire e trovare un altro, importante, successo di fronte al proprio pubblico.

Anche gli ospiti arrivano da un filotto di 3 vittorie consecutive tra campionato e coppa e faranno di tutto per portare a casa punti da Fiorenzuola.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENZUOLA: Battaiola, Danovaro, Potop, Quaini, Oddi, Stronati, Oneto, Currarino, Sartore, Mastroianni, Morello. All. Tabbiani

MONTEVARCHI: Giusti, Lischi, Gennari, Chiti, Boccadamo, Amatucci, Marcucci, Biagi, Giordani, Kernezo, Italeng. All. Malotti