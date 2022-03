“Fol in Fest”, al via le riunioni del tavolo tecnico: sinergie per la rinascita dei territori di montagna

Sono iniziate in questi giorni le riunioni del tavolo tecnico di “Fol in Fest”, l’iniziativa per la quale quattro Comuni delle alte valli piacentine – Alta Val Tidone (ente capofila) in Val Tidone, Ferriere in Val Nure, Morfasso in Val d’Ardea e Ottone in Val Trebbia – hanno unito le forze con l’obiettivo di favorire la rinascita dei rispettivi territori e borghi dopo lo shock dell’emergenza sanitaria.

A questo scopo – tramite una convenzione – hanno deciso di costruire un festival di comunità sulla base di un progetto condiviso, intorno al quale si sono a vario titolo aggregati Provincia di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Diocesi di Piacenza-Bobbio, Conservatorio Nicolini, Iren, Consorzio Tutela Vini DOC Colli Piacentini e alcuni imprenditori locali.

In relazione al budget che verrà complessivamente definito, il programma di “Fol in Fest” riunirà – nel corso dell’estate 2022 – una serie di eventi legati a cultura (anche dell’accoglienza turistica), digitalizzazione del patrimonio, musica (con particolare attenzione alla musica sacra) ed enogastronomia.

L’iniziativa – attenzionata anche a livello di Consiglio regionale – punta a unire valorizzazione del capitale naturale e artistico-sociale, formazione e ricaduta economica per i territori interessati: per questo motivo la scelta del direttore artistico è caduta su Paolo Verri, che ha guidato con successo la candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura per il 2019 ed è molto noto per i prestigiosi traguardi editoriali e organizzativi colti in questi anni.

Il calendario del festival verrà definito nelle settimane a venire: per ora vige il più stretto riserbo su eventi e personaggi che caratterizzeranno “Fol in Fest”, novità che gli organizzatori intendono strutturare già da ora come un progetto in grado di crescere di anno in anno.