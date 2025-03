Fondi regionali per commercio e turismo, Confesercenti: “Una buona notizia per le imprese”

“I 50 milioni per le attività legate al turismo e i 38 milioni per il finanziamento della legge regionale sull’economia urbana rappresentano una buona notizia per due settori che vivono, per motivazioni diverse, una situazione di profondo cambiamento” – è quanto afferma Fabrizio Samuelli, Direttore di Confesercenti Piacenza – a commento della recente riunione della Commissione Politiche economiche sul tema del bilancio della Regione 2025 per quanto riguarda le politiche economiche.

“Le risorse – continua Samuelli – vanno nella direzione chiesta da Confesercenti in più occasioni, non ultima l’incontro fra la Presidenza regionale dell’Associazione e l’Assessora regionale a Commercio, Turismo e Sport. Richieste che riguardavano proprio il finanziamento dell’attività degli hub urbani e di prossimità previsti dalla legge regionale sull’economia urbana, il sostegno all’operatività dei consorzi fidi di commercio e turismo, risorse per l’innovazione e la digitalizzazione delle micro e piccole imprese e fondi per la ristrutturazione dell’offerta ricettiva regionale e della promozione turistica”.

L’impegno dell’Associazione in favore delle aziende non finisce qui però: “adesso – conclude Samuelli – dovremo vigilare e confrontarci con la Regione in modo puntuale affinché le risorse stanziate riescano a produrre vantaggi reali per le imprese e diano prospettive di sviluppo a questi settori importanti per il sistema economico regionale e locale”.