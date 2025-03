Armi&Bagagli ventunesima edizione torna a Piacenza Expo sabato 22 e domenica 23 marzo 2025 – AUDIO

Armi&Bagagli dopo il giro di boa del ventennale, per il 2025, il mercato internazionale della Rievocazione Storica si rifà il trucco e amplia ancora di più la propria offerta, già di per sé molto diversificata, andando a riservare una delle proprie aree ad un nuovo filone espositivo. Il 22 e 23 marzo, nel quartiere fieristico di Piacenza Expo, ai consueti banchi dedicati all’artigianato di settore, all’enogastronomia tradizionale, all’arcieria storica e sportiva, all’editoria, al softair, allo spettacolo in costume e alla coltelleria artigianale, per la prima volta troverà posto anche l’artigianato legato al mondo evocativo fandom e fantasy.

Armi&Bagagli, offerta rinnovata

“Abbiamo voluto provare a rinnovare l’offerta espositiva di Armi & Bagagli – esordisce Cesare Rusalen di Estrela Fiere, co-organizzatore dell’evento – andando oltre i confini della storia, come suggerisce non a caso il cosiddetto payoff della nuova sezione ‘Miti & Leggende’. Qua troveranno posto artigiani, associazioni e appassionati che operano in un settore, ormai nemmeno più così di nicchia, qual è il cosplay legato però sempre alla storia o alle tradizioni di un luogo o di una popolazione, filone che grazie anche a fortunate serie sulle principali piattaforme televisive sta avendo enorme successo”.

Intervista a Federico Rusalen e Mattia Oldofredi di Estrela Fiere

Armi&Bagagli, un evento arricchito

“Sia chiaro che non si tratta di abbandonare la mission originaria della fiera – ha proseguito Massimo Andreoli di Wavents – bensì di arricchirla con il valore aggiunto di chi intende divulgare antiche tradizioni, provenienti dalla memoria di una determinata comunità, attraverso strumenti un pochino diversi dalla rievocazione storica propriamente detta o dell’archeologia sperimentale. Per evitare comunque possibili confusioni si è optato per evitare la promiscuità e di dedicare a ‘Miti & Leggende’ un’area fisicamente delimitata, come già si fa per ‘Expo Arc” o ‘Piacenza Militaria’ o il softair”.

Armi&Bagagli, ventunesima edizione

“Armi e Bagagli ormai è diventato negli anni un appuntamento fisso per il mondo della revocazione, degli appassionati di storia e anche di tanti curiosi naturalmente – racconta Federico Rusalen di Estrela Fiere – più che definirla una fiera, a me piace definirla quasi una grande festa. Descriverla è quasi impossibile, perché descrivere le emozioni, i profumi, i suoni è impossibile. Io sono di parte, ma credo che almeno una volta vada vista, non solo appunto per gli appassionati del mondo della revocazione che soprattutto per i curiosi, per vivere un weekend diverso, qualcosa di nuovo e di mai visto, che normalmente può vivere solo nelle favole e nell’immaginario.

Armi&Bagagli, le novità

“Le novità di questa edizione – anticipa Mattia Oldofredi di Estrela Fiere – sicuramente la piccola sezione chiamata Mite e leggende che va a racchiudere tutto quello che sono le storie, i miti, il folklore storico, che segue comunque la linea di Armi e Bagagli. Possiamo già dire che questa piccola sezione ha già fatto venire l’acqulina in bocca a molti visitatori”.

Armi&Bagagli gli eventi collaterali

“In contemporanea di Armi&Bagagli infatti abbiamo, oltre alla piccola sezione già citata prima, la fiera del Softair di Piacenza, la Mostra Scambio di Coltelli e Expo Arc. Ma non solo, abbiamo anche un padiglione interamente dedicato al collezionismo della militaria, che si chiamerà Piacenza Militaria. Insieme ad Armi&Bagagli ormai è diventata una tradizione che ci siano questi eventi in contemporanea, abbiamo intenzione comunque di allargarci ogni anno sempre di più per dare ai visitatori un range di interesse molto più ampio”.

Alcune curiosità

Aumenterà anche la partecipazione di professionisti dello spettacolo storico e itinerante, riuniti nel festival ‘Ludicaria’ che vedrà impegnati, sotto la direzione artistica di Gabriele Bonvicini, decine di compagnie musicali e di spettacolo su palco o itineranti provenienti da tutta Italia tra giullari, teatranti, giocolieri, trampolieri.

Il programma degli eventi collaterali

Questi, tutti gli eventi collaterali in contemporanea ad “Armi & Bagagli”: – “Expo Arc”, dedicato al mondo dell’arco in tutte le sue espressioni e declinazioni sportive, culturali, artigianali, didattiche, storiche e venatorie – “Piacenza Militaria”, storica mostra/mercato di collezionismo militare – “I Coltelli”, expo dedicata all’arte della coltelleria di pregio. – “Miti & Leggende – Oltre i confini della storia”, mercato di prodotti legati al fantasy storico/mitologico – “Ludicaria”, festival nazionale dello spettacolo storico – “SoftAir Fair”, fiera nazionale del Softair.

