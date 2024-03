Forestiamo insieme l’Italia Calendasco nel progetto di forestazione nazionale sostenuto da Conad Centro Nord

Forestiamo insieme l’Italia è il progetto a cui partecipa attivamente Conad Centro Nord attraverso il progetto “Bio Forest”nel comune di Calendasco (Piacenza), in collaborazione con Rete Clima Impresa Sociale, ente tecnico che supporta le Aziende in percorsi ESG di governance sostenibile, di decarbonizzazione, di forestazione nazionale, di valutazione, pianificazione e rendicontazione agli stakeholder delle performance di sostenibilità aziendali.

Forestiamo insieme l’Italia nella storica tappa per i pellegrini della Via Francigena

Il paese, storica tappa di approdo per i pellegrini che viaggiano lungo la Via Francigena, si trova in un’area pianeggiante, a meno di un chilometro dal fiume Po. La struttura territoriale di Calendasco e gli elementi naturali che caratterizzano l’area, ne fanno una zona a forte vocazione agricola, cui si aggiunge anche una significativa presenza di aree industriali.

Forestiamo insieme l’Italia alla piantumazione presenti i soci imprenditori Conad

Ad avviare la piantumazione erano presenti anche i soci imprenditori Conad del territorio piacentino Sonia Fumagalli, Vincenzo Cordani, Elena Soressi accompagnati da collaboratori dei punti vendita e Veronica Corchia, responsabile relazioni esterne e CSR di Conad Centro Nord. “Siamo orgogliosi di metterci al servizio delle Comunità in cui operiamo con un’importante iniziativa di forestazione, una dimostrazione concreta del nostro impegno per il territorio e per la crescita e il benessere della Comunità” – dichiarano – “Grazie all’impegno dei nostri Soci e dei nostri collaboratori, promuoviamo ogni giorno la tutela del territorio per costruire insieme un futuro ancora più sostenibile, in linea con la nostra strategia di sostenibilità concreta “Sosteniamo il Futuro”.

Il presidente della Rete Clima

“Continua l’impegno di Conad che ci vede insieme qui a Calendasco per dare vita a una nuova foresta urbana. – affermaPaolo Viganò – Presidente di Rete Clima – Avvieremo oggi la messa a dimora di 1000 alberi. Siamo contenti di essere al fianco di Conad in questo percorso sulla sostenibilità che tappa dopo tappa toccherà tutto il territorio nazionale. Come sempre gli alberi e arbusti sono stati selezionati con cura dal nostro team forestale per adattarsi al meglio alla zona interessata”.

Forestiamo insieme l’Italia il Sindaco di Calendasco

Presente alla piantumazione anche Filippo Zangrandi, Sindaco di Calendasco: “Le aree piantumate diventeranno un vero e proprio polmone verde nell’area industriale del nostro comune: ringrazio Rete Clima e Conad perché con la loro collaborazione si realizza un progetto di forestazione in pianura che l’Amministrazione coltivava da tempo”, spiega il sindaco. “Gli alberi hanno un ruolo fondamentale per la qualità dell’aria e l’assorbimento dei gas climalteranti: i due boschi che sono stati piantumati diventeranno un’aula a cielo aperto dove illustrare a studenti e studentesse delle scuole la rilevanza del verde per un’aria più pulita e la sostenibilità ambientale”.

Forestiamo insieme l’Italia il progetto

Il progetto mira allo sviluppo di “Bio Forest”, foreste urbane e periurbane pensate per massimizzare l’impatto positivo sulla biodiversità e contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Negli interventi di forestazione saranno infatti utilizzati un numero elevato di specie arboree ed arbusti, adatte al contesto territoriale e scelte sulla base delle ecoregioni. Particolare attenzione verrà dedicata al posizionamento di specie mellifere lungo l’intera stagione vegetativa in modo da favorire gli insetti impollinatori e il loro monitoraggio.

Impatto positivo sulla fauna avicola

Il progetto “Bio Forest” avrà un impatto positivo anche sulla fauna avicola, offrendo siti di nidificazione, sulla biodiversità del suolo e sulla connettività ecologica, mitigando la frammentazione degli spazi verdi, favorendo la migrazione e la mescolanza genetica, fattore fondamentale per la conservazione delle specie. Il progetto “Bio Forest” prevede la piantagione di 11.000 alberi in 11 regioni italiane – mille in ciascuna regione – entro la primavera 2024, grazie al prezioso aiuto delle Cooperative, dei Soci e dei Clienti.

Forestiamo insieme l’Italia una campagna attiva dal 2022

“Forestiamo Insieme l’Italia” è la campagna, avviata da Conad nel 2022, in collaborazione con Rete Clima e parte di “Foresta Italia”. La prima edizione di “Forestiamo Insieme l’Italia”, quasi al termine, consentirà al suo completamento di mettere a dimora 20mila alberi in 20 Regioni italiane, assorbendo a maturità 4.240 ton di CO₂, equivalenti a 23,9 milioni di chilometri percorsi in auto. Grazie al completamento del progetto “Bio Forest” Conad raggiungerà l’obiettivo di piantare complessivamente 31.000 alberi su tutto il territorio italiano.

“Forestiamo Insieme l’Italia” rientra nella strategia concreta di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il Futuro”, basata su tre dimensioni: Ambiente e Risorse, Persone e Comunità, Imprese e Territorio.