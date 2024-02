Bottega XNL, il 9 marzo evento speciale con Fausto Russo Alesi, Luciano Canfora, Eva Cantarella

Bottega XNL, sabato 9 marzo è in programma un evento speciale con Fausto Russo Alesi, Luciano Canfora, Eva Cantarella. Lo spettacolo, con inizio alle ore 18.30 (secondo piano di XNL) si intitola Aspettando Ifigenia. Vittime innocenti: tra sacrificio femminile e guerra maschile.

La tragedia di Euripide dal mito alla scenache, insieme al nuovo Maestro di Bottega Fausto Russo Alesi,, vedrà protagonisti Luciano Canfora – filologo classico, storico e grecista, conosciuto e tradotto in tutto il mondo, autore di studi caratterizzati da un approccio multidisciplinare e innovativo – ed Eva Cantarella, già docente universitaria di diritto greco e romano, divulgatrice tra i massimi esperti del mondo antico e già madrina dell’edizione 2023 di Bottega XNL-Fare Teatro, come protagonista del incontro sull’Edipo che si è svolto lo scorso anno.

Bottega XNL, il 9 marzo evento speciale

Per la prima volta insieme, Fausto Russo Alesi, Luciano Canfora ed Eva Cantarella guideranno il pubblico in un’appassionante incursione nella classicità e nel cuore del mito di Ifigenia, la figlia che Agamennone decide di sacrificare per consentire alle navi degli eroi greci di salpare per la guerra di Troia.

È infatti Ifigeniain Aulide il testo di Euripide scelto dal Maestro di Bottega Fausto Russo Alesi, con Letizia Russo che ne curerà la traduzione, per lavorare a XNL insieme ai venti attori e attrici che saranno selezionati e che andrà in scena a conclusione del laboratorio in prima nazionale al Festival di Veleia la prossima estate. Canfora, Cantarella e Russo Alesi saranno le voci di una riflessione quanto mai attuale sui temi del conflitto, del femminile e del sacrificio, a rimarcare ancora una volta l’universalità e la contemporaneità della tragedia greca.

Fausto Russo Alesi

Luciano Canfora

Eva Cantarella

L’evento del 9 marzo sarà inoltre l’occasione per presentare al pubblico e alla stampa l’edizione 2024 di Bottega XNL-Fare Teatro.