Simone Fornasari, il neo Assessore allo Sviluppo e valorizzazione commerciale: “C’è responsabilità verso una città che amo. Punto su dialogo e condivisione” – AUDIO

Simone Fornasari, il neo Assessore allo Sviluppo e valorizzazione commerciale, servizi al Cittadino e Trasformazione digitale ha parlato dell’inizio del lavoro del suo assessorato a Radio Sound.

La musica è la mia passione, ma negli ultimi anni mi sono occupato di sviluppo commerciale, in qualità di responsabile, per una società di Bologna. In passato invece ho lavorato nel campo delle risorse umane e ora è arrivato questo impegno dove bisogna rimboccarsi le maniche cercando di buttarsi a capofitto in questa nuova missione. In particolare all’inizio l’emozione è stata tantissima, ma ora quello che conta di più è la responsabilità nei confronti di una città che amo e dei miei concittadini.

Come è iniziato il lavoro

In questa prima settimana ho cercato di calendarizzare una serie di incontri utili a conoscere tutti i dirigenti e funzionari della macchina amministrativa per costruire un dialogo costante e improntato sulla condivisione. Ci sono molti temi che abbracciano il mio assessorato e sono consapevole che necessitano di un grande lavoro di squadra, assieme agli altri componenti della Giunta. In particolare credo che questo sia un importante valore aggiunto perché questa trasversalità ci permetterà di mettere in rete varie competenze al costante confronto tra più attori.

Quali sono le prime cose da fare già segnate in agenda

Gli incontri di cui parlavo prima mi permetteranno di fare un punto zero. In questo modo si potrà capire cosa è stato fatto e quello che si potrà fare in futuro.

Cosa serve soprattutto?

Sicuramente occorrono strumenti concreti per supportare il commercio e dare vita con continuità e una pianificazione condivisa, chiara e a lungo termine a progetti che possano far crescere l’attività del territorio salvaguardando l’eccellenza e offrano una rete di servizi sempre più efficiente e capillare. Questo grazie appunto alla dialettica tra pubblico e privato. Siamo al lavoro e cerchiamo di dedicarci al 100% su questa missione.

Deleghe

Commercio e attività produttive, Valorizzazione del Centro Storico e Città della notte, Servizi al Cittadino (Demografici e Quic), Elettorale, Statistica Toponomastica, Innovazione tecnologica – trasformazione digitale – sistemi innovativi e smart city