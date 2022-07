L’occhio di Ale: “Biciclette in via Palmerio, i pedoni rischiano di essere investiti” – VIDEO

Come si vede dal filmato le piste ciclabili di v.le Beverora terminano all’incrocio con via Palmerio. In realtà ciclisti e monopattini elettrici ignorano, volutamente o meno, tale condizione e procedono sul marciapiede in via Palmerio come se niente fosse. Anzi corrono come se non ci fosse un domani. I pedoni che calcano quel marciapiede si trovano così a rischio investimento.

Siamo al paradosso: due fioriere che facevano da barriera al transito non pedonale sono state trascinate a lato così da non costituire più impedimento al passaggio delle biciclette.

Sarebbe necessario informare i cittadini su due ruote, più che sanzionarli, del problema di sicurezza che essi creano, anche a danno di loro stessi, correndo sui marciapiedi.

La parola al Comune di Piacenza.

Alessandro Bersani