Francesca Barale e Carlotta Cipressi, nuova avventura in azzurro: martedì la cronometro ai Mondiali in Belgio

Insieme hanno non solo condiviso la stagione in maglia societaria VO2 Team Pink, ma anche l’avventura in maglia azzurra agli Europei di Trento. Ora si apprestano ad affrontare un’altra prestigiosa esperienza con la nazionale italiana: i Mondiali in Belgio. E’ nuovamente tempo di grandi sfide per Francesca Barale e Carlotta Cipressi, “panterine” classe 2003 (ossolana la Barale, forlivese la Cipressi) che sono state convocate dal ct Dino Salvoldi per rappresentare l’Italia nella prova a cronometro Donne Juniores in programma martedì alle 10,30. Domani (lunedì) saranno svelati ufficialmente tutti i convocati dell’Italia per la rassegna iridata su strada nelle Fiandre.

Nel frattempo, oggi (domenica) si è conclusa la Due Giorni in Rosa nelle Terre della Granda, week end piemontese su strada per Donne Open. A regolare i conti, il secondo e ultimo appuntamento con epicentro Racconigi, con il VO2 Team Pink che ha colto un decimo posto tra le Elite con la milanese Aurora Mantovani. Nelle classifiche finali, invece, la Junior bresciana Silvia Bortolotti ha chiuso nona di categoria, mentre la compagna di squadra torinese Martina Sanfilippo è risultata decima nei Traguardi volanti.

Ordine d’arrivo Donne Open Racconigi

1° Matilde Vitillo (BePink) 92 chilometri in 2 ore 24 minuti 52 secondi, media 38,104 chilometri orari

2° Beatrice Rossato (Isolmant Premac Vittoria)

3° Martina Fidanza (Isolmant Premac Vittoria)

4° Sara Fiorin (Gauss)

5° Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team)

6° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

7° Lara Crestanello (BePink)

8° Anastasia Carbonari (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo)

9° Giorgia Cisamolo (GB Junior Team)

10° Elisa Valtulini (Scv Bike Cadorago).

Classifica Donne Elite Racconigi

1° Matilde Vitillo (Be Pink)

2° Beatrice Rossato (Isolmant Premac Vittoria)

3° Martina Fidanza (Isolmant Premac Vittoria)

4° Lara Crestanello (BePink)

5° Anastasia Carbonari (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo)

6° Giorgia Cisamolo (GB Junior Team)

7° Sonia Rossetti (GB Junior Team)

8° Gaia Masetti (Top Girls Fassa Bortolo)

9° Beatrice Pozzobon (Mendelspeck)

10° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink)

Classifica Donne Juniores Racconigi

1° Sara Fiorin (Gauss)

2° Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team)

3° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service)

4° Elisa Valtulini (Scv Bike Cadorago)

5° Sara Dalla Valle (Team Wilier Chiara PIerobon)

6° Elena Contarin (Breganze Millenium)

7° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile)

8° Beatrice Caudera (Gauss)

9° Andrea Casagranda (Breganze Millenium)

10° Angelica Battisti (Breganze Millenium).

Classifica generale finale Elite “Due Giorni in Rosa”

1° Martina Fidanza (Isolmant Premac Vittoria) 180 punti

2° Anastasia Carbonari (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo) 140 punti

3° Matilde Vitillo (BePink) 130 punti

4° Beatrice Rossato (Isolmant Premac Vittoria) 120 punti

5° Emanuela Zanetti (Isolmant Premac Vittoria) 120 punti

6° Sofia Collinelli (Aromitalia Basso Bikes Vaiano) 100 punti

7° Lara Crestanello (BePink) 100 punti

8° Francesca Pisciali (Isolmant Premac Vittoria) 90 punti

9° Francesca Balducci (Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo) 60 punti

10° Carlotta Borello (Servetto Makhymo Beltrami Tsa) 60 punti

Classifica generale finale Junior “Due Giorni in Rosa”

1° Sara Fiorin (Gauss) 200 punti

2° Valentina Basilico (Racconigi Cycling Team) 180 punti

3° Alice Papo (Conscio Pedale del Sile) 110 punti

4° Serena Brillante Romeo (Valcar-Travel & Service) 110 punti

5° Francesca Pellegrini (Valcar-Travel & Service) 100 punti

6° Elisa Valtulini (Scv Bike Cadorago) 100 punti

7° Sara Dalla Valle (Team Wilier Chiara Pierobon) 90 punti

8° Elisa De Vallier (Conscio Pedale del Sile) 90 punti

9° Silvia Bortolotti (VO2 Team Pink) 60 punti

10° Alice Brugnera (Breganze Millenium) 60 punti.