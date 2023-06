Lutto per la polizia piacentina, addio a Franco Mazza

Lutto per la questura di Piacenza, addio a Franco Mazza. Il sostituto commissario è deceduto all’età di 59 anni a causa di un male che non gli ha lasciato scampo. E’ rimasto in servizio fino allo scorso maggio: lascia la moglie e un figlio.

Mazza aveva alle spalle 34 anni di carriera nella polizia. Aveva ricoperto l’incarico di coordinatore dell’ufficio di gabinetto, e responsabile dell’ufficio relazioni sindacali.

I funerali si terranno domani, venerdì 16 giugno, alle 17 nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes,.

Oltre che per il suo lavoro, Franco Mazza aveva anche la passione per la caccia.

“Riceviamo la triste notizia della prematura scomparsa di Franco Mazza Presidente ANUU EMILIA ROMAGNA. Una grave perdita per la nostra Associazione e per l’intero mondo venatorio”. E’ il messaggio di cordoglio dell’associazione ANUU dedita alla pratica della caccia in un’ottica di attenzione e rispetto per l’ambiente.