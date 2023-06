Ciclista travolto da una caduta massi lungo la Provinciale in Val d’Aveto, soccorso in eliambulanza – FOTO

Travolto da una pioggia di massi mentre pedala in sella alla sua bicicletta. I fatti sono accaduti questo pomeriggio in Val d’Aveto, lungo la Provinciale, all’altezza di Madonna del Roccione, a pochi chilometri da Ruffinati.

L’uomo stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando dalla parete rocciosa si sono staccati alcuni massi che lo hanno travolto, colpendolo anche in testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con ambulanza e auto infermieristica.

Inizialmente l’uomo ha perso anche conoscenza per alcuni istanti per poi tornare cosciente. Considerato il trauma cranico, i sanitari hanno disposto il trasporto in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono serie, non sarebbe comunque in pericolo di vita.