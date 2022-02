Ridurre le distanze: frasi d’amore più forti del Covid in una residenza per anziani a Piacenza – AUDIO

Ridurre le distanze: frasi d’amore più forti del Covid in una Casa residenza per anziani a Piacenza. Emilia Tramelli, direttrice della struttura ‘Duemiglia’ gestita da Sereni Orizzonti, ha raccontato a Radio Sound l’iniziativa appositamente organizzata per il giorno di San Valentino. In un periodo in cui gli incontri sono particolarmente controllati e limitati, soprattutto nelle strutture che ospitano soggetti fragili, si è pensato ad un modo alternativo per ridurre la distanza fra gli anziani e i loro parenti.

Nei giorni precedenti al 14 febbraio, gli operatori della Cra si sono occupati di richiedere alle famiglie degli ospiti dei biglietti contenenti frasi e dediche d’affetto destinate ai loro cari, spesso accompagnati da alcuni doni. Il giorno di San Valentino, nel completo rispetto delle norme anti-contagio, gli ospiti sono stati coinvolti in un laboratorio. In particolare per abbellire gli ambienti dell’edificio, ritagliando e costruendo con le loro stesse mani gli addobbi della festa. In seguito, insieme agli educatori della struttura, hanno partecipato ad un progetto di cucina. A ciascuno è stato affidato il compito di realizzare dei dolci per la festa che si è svolta nel pomeriggio del 14 febbraio.

Le lettere

Fra le tante lettere aperte dagli ospiti, si legge quella di Michela alla nonna, che dice: «la tua dolcezza e pensare al calore del tuo sorriso sono le cose che mi rasserenano durante le giornate buie». Anche nonno Anselmo riceve gli auguri di Pinuccia, che gli scrive: «sono passati ben 59 anni dalla prima scatola di cioccolatini che ti regalai per San Valentino ed era a forma di orologio. In questo giorno un pensiero per te, con amore».

Frasi d’amore più forti del Covid